Ваша э-почта все еще заканчивается на .ru? Эксперт предупреждает об опасности

В последние годы все больше внимания привлекает тот факт, что многие жители Эстонии по-прежнему пользуются услугами почтовых сервисов, серверы и управление которыми находятся в России. Наиболее распространенными доменами являются, например, yandex.ru, mail.ru, inbox.ru, bk.ru и list.ru, пишет руководитель подразделения Swedbank по предупреждению финансовых преступлений Рауль Вахтра.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
В чем проблема?
Расположенные в России почтовые серверы подчиняются местному законодательству, в том числе обязаны предоставлять доступ к данным органам безопасности. Это означает, что вся электронная переписка, включая конфиденциальную информацию (пароли, банковские уведомления, подтверждающие коды), может быть прочитана, сохранена или использована ненадлежащим образом, что не соответствует европейским принципам защиты данных.
Помимо рисков безопасности, важно также учитывать устойчивость услуги. Политическая и экономическая нестабильность может привести к ситуации, когда доступ к таким услугам в Эстонии будет затруднен или полностью прерван. Например, поставщик услуг электронной почты может подпасть под санкции или самостоятельно принять решение об ограничении доступа из других стран.
Реальные угрозы
• Клиент не может получить подтверждающий код, отправленный банком или другим поставщиком услуг, поскольку его электронная почта временно или постоянно заблокирована.
• Сброс пароля невозможен, поскольку электронное письмо не проходит.
• Злоумышленник получает доступ к электронной почте и, таким образом, к банковскому счету или другим конфиденциальным услугам.
Что мы рекомендуем?
Если вы используете адрес электронной почты, домен которого заканчивается, например, @ yandex.ru или @ mail.ru, то стоит рассмотреть возможность перехода к более надёжному поставщику услуг, соответствующему требованиям Европейского Союза в области защиты данных. Например:
• Gmail.com (Google)
• Outlook.com (Microsoft)
• Icloud.com (Apple)
• Protonmail.com (безопасный сервис, базирующийся в Европе)
• Tutanota.com (другой европейский сервис, ориентированный на безопасность)
В заключение
Хотя адрес электронной почты может показаться мелкой деталью, его безопасность и надежность имеют решающее значение. Особенно в современном мире, где кибератаки, манипуляции информацией и геополитическая напряженность являются повседневной реальностью. Если вы используете почтовый сервис, местонахождение и политическая независимость которого вызывают вопросы, то сейчас самое время оценить, будет ли это устойчивый выбор и в будущем.
Безопасная цифровая коммуникация начинается с надежной электронной почты.
