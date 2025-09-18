Как компенсировать работнику зарядку служебного электромобиля дома?

«Ситуация на эстонском автомобильном рынке совсем удручающая. Особенно с учетом того, что цель введения автоналога заключалась в переходе на более экологичный транспорт, а на деле мы вернулись в советские времена, когда владельца частного автомобиля считали кулаком и буржуем», – пишет руководитель Bassadone Baltic OÜ в странах Балтии Эркки Отс в свежем годовом отчете Infopank о рынке автопродаж.
Рынок электромобилей набирает обороты уже несколько лет, и теперь в свете новых результатов кажется, что он наконец-то взлетел – с Tesla во главе. Но если недавнее ралли акций этого автопроизводителя создает впечатление, что так будет и впредь, то другие цифры говорят об обратном.
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.