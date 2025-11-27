Назад 27.11.25, 13:25 НТД: для увеличения не облагаемого налогом дохода обратитесь к работодателю Со следующего года исчезнет так называемый «налоговый горб», и для всех работников начнет действовать единый порядок применения не облагаемого налогом дохода в размере до 700 евро в месяц. Для изменения учета не облагаемого налогом дохода Налогово-таможенный департамент (НТД) рекомендует людям заранее связаться со своим работодателем.

Каждый третий работник в Эстонии получает брутто-зарплату свыше 2100 евро.

Foto: Andras Kralla

Это изменение позволит многим работникам с 1 января 2026 года получать с заработной платы больше денег на руки, чем раньше. Чтобы не облагаемый налогом доход был использован максимально, руководящий специалист отдела подоходного налога НТД Ауне Мария Марьяпуу рекомендует работникам и работодателям заранее обсудить этот вопрос: «Как правило, для изменения порядка учета не облагаемого налогом дохода работнику необходимо подать своему работодателю заявление. Если человек работает в нескольких местах, нужно помнить, что сумму до 700 евро в месяц можно применять только у одного работодателя».

Учет не облагаемого налогом дохода в текущем году можно оставить и в размере 0 евро. В этом случае работник может получить возврат подоходного налога при подаче декларации в следующем году. Это в случае, если у него нет иных доходов, с которых может возникнуть обязательство по подоходному налогу.

Каждый третий работник в Эстонии получает брутто-зарплату свыше 2100 евро. Если работник с доходом 2100 евро использует максимальный не облагаемый налогом доход, то с 1 января 2026 года его чистая заработная плата увеличится на 154 евро в месяц.

Для людей пенсионного возраста в следующем году продолжает действовать не облагаемый налогом доход 776 евро в месяц, то есть 9312 евро в год. Это автоматически применяет Департамент социального страхования при выплате пенсии. Если пенсионер работает, и его ежемесячная пенсия составляет меньше 776 евро, работодатель может применить остаток не облагаемого налогом дохода к его заработной плате.

«Например, если работающий пенсионер получает 600 евро пенсии в месяц, остаток не облагаемого налогом дохода составляет 176 евро. В таком случае рекомендуем работающему пенсионеру попросить работодателя применить остаток не облагаемого налогом дохода в сумме 176 евро в месяц к его заработной плате», – пояснила Ауне Мария Марьяпуу.

НТД рекомендует работодателям не позднее декабря проинформировать своих работников о том, что нужно сделать в их учреждении или предприятии для изменения учета не облагаемого налогом дохода. В разных учреждениях этот процесс может несколько отличаться.

В Эстонии есть работодатели, которые уже автоматически назначили максимальный учет не облагаемого налогом дохода для своих работников. Так, например, в портале самообслуживания государственных служащих Центр государственных вспомогательных услуг внес данное изменение служащим, работающим в государственных учреждениях на основном месте работы.

Подробнее об учете не облагаемого налогом дохода на сайте НТД. Там же можно найти ответы и на часто задаваемые вопросы.