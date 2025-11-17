Чиновник: предпринимательство приносит волостям не доход, а расходы

Представитель Союза городов и волостей Вейкко Лухалайд в эфире радио Äripäev рассказал об административной реформе.
Foto: Sergei Stepanov/ ERR/Scanpix
Он пояснил: если человек зарегистрирован в одном самоуправлении, а работает в другом, налоги поступают туда, где человек проживает. Самоуправление, где находится его работодатель, получает в основном лишь нагрузку на инфраструктуру и окружающую среду. Это снижает мотивацию волостей прилагать усилия по привлечению работодателей.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Главы местных самоуправлений Ляэне-Вирумаа не видят смысла в предложении Союза работодателей Эстонии объединить самоуправления, больше половины бюджета которых составляют расходы на образование. «Они перепутали причину и следствие», – говорит одна из глав региона.
Магазин Kookos уже 26 лет продает сладости в Нарве. В том числе – эксклюзивную серию шоколада и конфет Narva в подарочной упаковке, которые можно купить только здесь. Продавцам еще предстоит собрать множество сладких новогодних подарков для фирм, школ и детсадов, но они уже предупреждают посетителей, что с нового года магазин закрывается.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.