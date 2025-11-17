Чиновник: предпринимательство приносит волостям не доход, а расходы

Магазин Kookos уже 26 лет продает сладости в Нарве. В том числе – эксклюзивную серию шоколада и конфет Narva в подарочной упаковке, которые можно купить только здесь. Продавцам еще предстоит собрать множество сладких новогодних подарков для фирм, школ и детсадов, но они уже предупреждают посетителей, что с нового года магазин закрывается.