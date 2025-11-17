Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%290,66
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,13%1 905,09
  • OMX Vilnius0,04%1 272,43
  • S&P 500−0,12%6 725,99
  • DOW 30−0,08%47 110,88
  • Nasdaq −0,09%22 879,13
  • FTSE 100−0,14%9 684,54
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,2
  17.11.25, 14:54

Чиновник: предпринимательство приносит волостям не доход, а расходы

Исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии Вейкко Лухалайд отметил, что доходы местных самоуправлений зависят от количества спальных, а не рабочих мест.
Представитель Союза городов и волостей Вейкко Лухалайд в эфире радио Äripäev рассказал об административной реформе.
  • Представитель Союза городов и волостей Вейкко Лухалайд в эфире радио Äripäev рассказал об административной реформе.
  • Foto: Sergei Stepanov/ ERR/Scanpix
Он пояснил: если человек зарегистрирован в одном самоуправлении, а работает в другом, налоги поступают туда, где человек проживает. Самоуправление, где находится его работодатель, получает в основном лишь нагрузку на инфраструктуру и окружающую среду. Это снижает мотивацию волостей прилагать усилия по привлечению работодателей.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

