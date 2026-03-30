С апреля смягчают правила работы на больничном в щадящем режиме без финансовых потерь
С 1 апреля вступает в силу поправка к Закону о медицинском страховании, согласно которой с 31-го дня больничного можно работать на условиях неполной занятости или выполнять более легкие обязанности без потери в доходах.
Возможность трудиться во время длительного больничного предусмотрена для людей, работающих по трудовому договору.
Foto: Indrek Susi
До сих пор во время длительного больничного можно было работать только с 61-го дня нетрудоспособности. Теперь максимальный период адаптированной работы увеличивается со 122 до 152 дней, пишет тематический портал mu.ee.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В Эстонии не хватает медсестер, семейные врачи уходят на пенсию, а в EMO можно прождать несколько часов, медицина хронически недофинансируется. Один из вариант решения этой проблемы – частное медицинское страхование. Почему оно развивается в Эстонии так плохо?
Производитель деревянных домов Varola сократил работницу, которая проработала у него почти 20 лет, но полтора года спустя получил неожиданное уведомление о ее профессиональном заболевании, что привело к разбирательству в судах двух инстанций.
С 2026 года в Эстонии изменятся ставки социального налога, в связи с чем нужно учесть некоторые моменты при его расчете для работников с частичной трудоспособностью. А из-за отмены «налогового горба» людей, получающих пособие на трудоспособность, беспокоит вопрос, не уменьшится ли сумма пособия. В этих нюансах помогли разобраться налоговые специалисты.
Читатель спрашивает: Мой 10-летний внук заболел. Родители ребенка из-за своих трудовых обязанностей не могут взять больничный лист по уходу. Могу ли я, как бабушка, взять лист по уходу вместо родителей?
Рабочая одежда является неотъемлемой частью повседневной деятельности любого производственного и промышленного предприятия. В то же время уход за ней зачастую сопряжен с большим объемом невидимой работы. Чем больше сотрудников и чем выше текучесть кадров, тем сложнее становится система управления рабочей одеждой.