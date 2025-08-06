Назад 06.08.25, 12:49 «Наше поколение делает акцент на смысле и ценности работы, а не на отработке часов» Поколение зумеров слишком капризно: они слишком ранимые, несерьезно относятся к иерархии, хотят слишком больших зарплат, часто меняют место работы, а иногда просто бесследно пропадают в свой первый рабочий день. ДВ разбирались в стереотипах вместе с компаниями по найму персонала, а также поговорили с молодыми людьми, которые прямо сейчас проходят практику в разных организациях.

Каждый четвертый молодой человек сидит без работы. «Попал на практику невероятно случайно, через знакомого знакомых в тренажерном зале. До этого отправлял тонны CV, но позитивного фидбека не последовало», – рассказал ДВ практикант Cybertex Security.

По статистике, среди молодежи до 25 лет в Эстонии без работы каждый четвертый. По данным статистического агентства Eurostat, в мае и июне уровень безработицы среди молодежи в Эстонии составил 25,4%. Это самый высокий показатель в еврозоне: за Эстонией следуют Испания с 24% и Швеция с 23%.

По словам советника по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооля, статистика показывает, что положение молодых людей на рынке труда неустойчиво и количество безработных среди них стабильно выше после COVID по сравнению с предыдущими годами. В прошлом году особенно бросалось в глаза, что в то время как общее число зарегистрированных безработных сократилось на 7,0%, среди молодежи (16-24 лет) оно несколько выросло (+1,5%).

Молодым людям трудно войти на рынок труда, говорит Кооль: зачастую у них мало опыта или недостаточно навыков. Лучше ситуация у тех, кто приобрел профессиональное образование и хорошие профильные навыки. Сейчас на учете Кассы по безработице больше всего людей, окончивших среднюю школу и не имеющих специальности; за ними следуют люди с высшим образованием, а меньше всего официальных безработных среди людей с профессиональным образованием.

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«Сегодня высшее образование “слабее” профессионального – если у человека есть квалификация, навык, то вероятность потерять работу меньше», – говорит Кооль. Молодые якобы ничего не хотят делать, просят зарплату в миллион евро и не появляются на рабочем месте. Лаури Кооль представитель Кассы по безработице Мешают молодежи найти работу и существующие предубеждения. «Каждое поколение сталкивается со стереотипами в работе, а любой работодатель хочет сотрудника, который всегда доступен, здоров, все умеет и не требует высокой зарплаты», – констатирует Кооль, замечая, что поколенческие мифы очень живучи. «Молодые якобы ничего не хотят делать, просят зарплату в миллион евро и не появляются на рабочем месте. О пожилых думают, что они боятся компьютера и все время болеют», – приводит он пример. Владелица пекарни Porgandipomm Ирина Оя считает, например, что чем старше человек, тем сложнее ему проявлять гибкость в работе. С молодежью, по ее словам, работать проще, поскольку у них больше амбиций, а старшее поколение просто привыкло много трудиться. «Ко мне приходили практиканты разного возраста. Были молодые практиканты, были сотрудники, которые старше меня. И я могу сказать, что молодой практикант намного лучше справлялся с обязанностями, чем старшее поколение», – добавляет Ирина. «Интересный аспект – чаще всего нанимают людей примерно одного поколения. Так появляются своего рода “островки”: например, молодые начальники в стартап-секторе нанимают тоже молодых, а люди среднего возраста – тех, кто похож на них», – свидетельствует представитель Кассы по безработице Лаури Кооль. Поколение Z на рынке труда Некоторые представители поколения Z уже закрепились на рынке труда – самым старшим из них сейчас около 28 лет, тогда как самые младшие еще даже не начали работать. Поколение Z или «зумеры» – молодые люди, родившиеся, по разным оценкам, с конца 1990-х и до начала 2010-х годов, выросшие в эпоху развития технологий и с самого детства имевшие доступ к компьютерам. Советница HR Agentuur Яаника Таммекянд считает, что представителей поколения Z отличает стремление к осмысленности работы. «Они ищут в работе самореализацию и общественное значение, а не просто зарплату», – говорит она. Менеджер по подбору персонала CVkeskus.ee Грете Адлер замечает, что такое представление о карьере, когда за всю жизнь человек работал на двух-трех работах, ушло в прошлое, и связано это с несколькими факторами. «Частично из-за стремления к личностному развитию, а частично из-за меняющихся условий труда и влияния технологий. Учитывая, насколько стремительно меняется рынок труда и как сильно на него влияет развитие ИИ, постоянная адаптация и обучение становятся жизненно необходимыми», – констатирует она. Горячие новости 03.08.25, 15:24 Финны активно распродают недвижимость в Эстонии Среди покупателей все больше японцев и украинцев 04.08.25, 06:00 Пельмени со вкусом банкротства: кто заплатит работнику за инвалидность? 04.08.25, 18:56 Юлле Эрнитс: в Ида-Вирумаа нелогично распределяют более 300 млн евро KM 18.07.25, 10:52 Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

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Как отмечают представители рекрутинговых агентств, для поколения Z при выборе потенциального места работы важную роль играют ценности компании. По словам Грете Адлер, молодежь ищет осмысленную работу и работодателя, дающих возможность внести собственный вклад, а не приобрести статус.

В общении они предпочитают прямоту, визуальный и быстрый формат (вроде TikTok), так как привыкли к краткой подаче информации.

Яаника Таммекянд из HR Agentuur также подчеркивает вопрос смысла, ценностей и корпоративной культуры. Особенное внимание, по ее словам, молодое поколение на собеседованиях уделяет тому, как компания влияет на общество или экологию.

«Многие компании вообще не отвечали»

Иван Кузнецов проходит практику в Cybertex Security и отмечает, что по его опыту и опыту его однокурсников, в сфере кибербезопасности найти практику тяжело из-за специфики и ответственности, поэтому, как только появилась возможность, он сразу за нее ухватился. «Entry level – добротные два-три года опыта требуют. Я попал на практику невероятно случайно, через знакомого знакомых в тренажерном зале. До этого отправлял тонны CV, но позитивного фидбека не последовало», – рассказывает он. По его словам, работа для него – в первую очередь, это возможности развития, знакомства и опыт.

Единственный поколенческий стереотип, с которым он согласен, связан со способностью сосредоточиться на работе. «Фокус внимания и время концентрации особенно сильно снизились у молодых людей из-за тиктоков и рилсов», – признается он. В то же время он не согласен с распространенным мнением о том, что зумеры не выносят критики. «Мне кажется, зумеры просто чаще критикуют друг друга онлайн, а не лицом к лицу, из-за чего создаётся впечатление, что они слишком чувствительны. Но откровенно говоря, я особо с подобными проблемами не сталкивался», – говорит он.

Саана Хюппёнен работает в футбольном клубе Tallinn Kalev и тоже попала туда благодаря связям, начав искать практику по специальности заранее, поскольку понимала, что рынок труда сейчас слабый. «Меня даже не волновало, где будет практика. Для меня было важно, что она будет в Европе, и я смогу ее пройти за лето. Потом, когда я поняла, что собираюсь идти в спортивный маркетинг, я уже начала изучать, куда можно подавать, и писала напрямую в футбольные клубы», – делится она своим опытом.

Работу ей удалось найти далеко не сразу: «Во многих местах вообще не отвечали, а где-то просто решили ответить “нет” без объяснений. На интервью меня звали всего лишь пару раз. На свою стажировку я попала благодаря знакомым», – говорит она.

Возрастной дискриминации на рабочем месте она не ощущает, скорее, ее поначалу смущало, что работать придется в мужском коллективе. «Я, конечно, очень переживала, так как я женщина и иду работать в футболе, но ко мне относятся очень хорошо – и мой начальник, и тренеры, и игроки, и вообще все, кого я пока встречала. Думаю, что еще этому способствовал тот факт, что в команде много молодых ребят», – говорит она.

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Алекс Фершел этим летом работает в команде банка LHV – конкурс, по его словам, составлял более 1600 кандидатов на 43 места. При выборе приоритетом для него стала деятельность компании, которая совпадала с его профессиональными интересами. «Я хотел оказаться в среде, где смогу применять полученные знания и одновременно развиваться. Поэтому я ориентировался на компании, где не только сильная экспертиза, но и культура, способствующая росту молодых специалистов», – говорит он.

Путь его был непростым, признается Алекс. «В прошлом году я уже пробовал подать заявку на это же место, но, к сожалению, тогда не прошел отбор. Тем ценнее оказался успех в этом году. Я был невероятно рад, когда получил письмо с приглашением, – признается он. – Это стало для меня подтверждением, что настойчивость и работа над собой приносят результат».

Несмотря на молодой возраст и отсутствие большого профессионального багажа в банке он не чувствует себя неловко. «В нашем отделе работают в основном молодые люди, и я чувствую себя частью команды. Атмосфера в LHV очень открытая: все друг к другу относятся с уважением и пониманием. Здесь нет “иерархии по возрасту”, здесь ценят идеи и желание работать», – рассказывает Алекс.

Формула хорошего рабочего места

Практиканты отмечают, что для них «хорошая работа» – это возможность реализовывать свои идеи, учиться, расти и общаться.

«Для меня хорошая работа – это там, где мне комфортно. А в мое понятие комфорта входит несколько вещей: чтобы мне было приятно работать с людьми, чтобы была возможность учиться чему-то новому и развиваться. Мне нравится работать там, где мне дают возможность реализовать свои даже самые сумасшедшие идеи», – признается Саана.

«Это не просто стабильный доход или красивый офис. Это в первую очередь возможность расти профессионально, личностно и эмоционально. Когда ты чувствуешь, что твой вклад ценят и тебе дают возможность учиться, пробовать новое и не бояться ошибаться – это настоящая ценность», – говорит Алекс.

Для Ивана важно, чтобы рабочая среда была ясной и комфортной: это помогает лучше понимать задачи и достигать целей.

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Их ожидания ставят работодателей перед новыми вызовами, но вместе с тем они приносят в команды свежий взгляд, технологическую грамотность и способность быстро адаптироваться. Для успешного сотрудничества необходимы взаимное открытое общение, доверие и готовность переосмыслить рабочую жизнь по-новому Грете Адлер руководитель по найму CVKeskus.ee

«Я люблю критику, я честно говорю»

Представление о том, что зумеры «слишком чувствительны» или «не выносят критику», кажется практикантам стереотипным и поверхностным. Восприятие обратной связи, по их мнению, зависит скорее от личных качеств и среды, чем от возраста.

Напротив, стремление развиваться и получать комментарии к своей работе они считают естественной частью профессионального роста и охотно запрашивают обратную связь после заданий, чтобы понять, где можно прибавить и каких ошибок не повторять.

Я не считаю, что это проблема моего поколения. А что касается лично меня, я люблю критику, честно говорю. Потому что знаю, что человек не может уметь и знать все. А если не будут давать обратную связь, то я не буду знать, в чем я еще больше могу развиться. Саана Хюппёнен

Чтобы успешно интегрировать молодых специалистов в коллектив, важны не только структурированные процессы, но и осознанный подход со стороны организации, говорит руководитель по рекрутингу cvkeskus.ee Грете Адлер. Эффективнее всего, по ее словам, работает стиль управления, основанный на принципах наставничества: руководитель здесь выступает не просто как носитель авторитета, а как поддерживающий ментор и проводник в корпоративной среде.

Регулярная и конструктивная обратная связь играет ключевую роль – она должна быть частью повседневного взаимодействия, а не редкой формальностью добавляет Адлер. Молодым сотрудникам, в свою очередь, важно сохранять открытость к обучению, не бояться запрашивать обратную связь и проявлять инициативу. Такой подход помогает быстрее влиться в команду, лучше понять рабочую культуру и увидеть перспективы роста.

«Молодые хотят постоянной и конструктивной обратной связи, они не подчиняются приказам вслепую – им нужно понимать «зачем». Терпение важно: если руководитель команды не видит быстрого прогресса, молодой специалист может потерять мотивацию раньше, чем появятся результаты», - говорит Яаника Таммекянд из HR Agentuur.

«Работа как часть жизни, а не ее смысл»

Несмотря на то, что представителей поколения Z часто попрекают тем, что они не готовы вкалывать на работе, практиканты, с которыми пообщался ДВ, хоть и признают значимость баланса между работой и личной жизнью, но готовы к его временному нарушению, если речь идет о профессиональном росте, интересных задачах или необходимости заработать. Ключевым остается понимание того, что переработки не должны становиться нормой.

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«Конечно, этот баланс важен. Я думаю, лучше вопрос был бы – умею ли я его соблюдать. Когда мне действительно нравится, что я делаю, я могу так погрузиться, что вообще забываю про личную жизнь. Сейчас у меня стажировка и еще работа летом, чтобы заработать деньги, я практически не вижусь с друзьями и у меня нет выходных – наверное, это уже о чем-то говорит», – говорит Саана.

«Баланс между работой и личной жизнью для меня важен, особенно в долгосрочной перспективе. Но сейчас я на этапе активного обучения, и если есть возможность поработать сверхурочно ради опыта, я не откажусь. Главное, чтобы это не было постоянной нормой и была возможность восстановиться», – говорит Алекс.

Иван подтверждает: если проект для него интересен и требует дополнительных усилий, то он не прочь поработать сверхурочно ради его осуществления.

Практиканты единодушны: концепция «жить, чтобы работать» утратила актуальность. Современный подход – это стремление к балансу между профессиональной реализацией и личной жизнью. Работа остается ее значимой частью, но не единственной. Такой сдвиг, по их мнению, не обязательно связан с ленью или снижением амбиций – скорее, с переосмыслением приоритетов и появлением новых возможностей.