Руководители биржевых компаний в ТОПе богачей: собственники все время под лупой

Быть публичной компанией полезно с точки зрения самодисциплины и прозрачности, считает крупнейший акционер девелопера Arco Vara и финансовой группы Iute Групп Тармо Сильд. «Ни один руководитель не бывает доволен, если инвесторы не любят его компанию», – отметил он.
Foto: Liis Treimann
Из крупных акционеров в ТОПе представлены владельцы 18 биржевых компаний. За их богатством следят, пожалуй, даже пристальнее, чем за состоянием обычных инвесторов. Причина проста: если компания котируется на бирже, владельцы и руководство обязаны более прозрачно раскрывать свои доли, сделки и финансовые результаты, чем в обычных фирмах. Именно поэтому биржевые компании служат хорошим зеркалом, показывающим, как концентрируется богатство, какие сектора растут и в чьих руках находится реальная власть.
В обычных компаниях крупнейшие состояния могут оставаться скрытыми от публики, но биржевые правила этого не допускают – каждый крупный пакет акций должен быть известен. Так инвесторы могут оценить, насколько сильно руководители связаны со своей компанией, а общественность имеет возможность сравнивать, как меняется состояние крупных бизнесменов со временем.
Самым богатым русскоязычным бизнесменом Эстонии, как и год назад, стал владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, которому удалось подняться в общем эстонском рейтинге на две позиции. Стоимость принадлежащих ему активов выросла на 121 млн евро.
