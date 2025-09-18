Назад 18.09.25, 08:33 Руководители биржевых компаний в ТОПе богачей: собственники все время под лупой В нынешний ТОП 500 самых богатых людей страны попали более 30 крупнейших акционеров биржевых компаний, их совокупное состояние оценивается более чем в три миллиарда евро.

Быть публичной компанией полезно с точки зрения самодисциплины и прозрачности, считает крупнейший акционер девелопера Arco Vara и финансовой группы Iute Групп Тармо Сильд. «Ни один руководитель не бывает доволен, если инвесторы не любят его компанию», – отметил он.

Foto: Liis Treimann

Из крупных акционеров в ТОПе представлены владельцы 18 биржевых компаний. За их богатством следят, пожалуй, даже пристальнее, чем за состоянием обычных инвесторов. Причина проста: если компания котируется на бирже, владельцы и руководство обязаны более прозрачно раскрывать свои доли, сделки и финансовые результаты, чем в обычных фирмах. Именно поэтому биржевые компании служат хорошим зеркалом, показывающим, как концентрируется богатство, какие сектора растут и в чьих руках находится реальная власть.

В обычных компаниях крупнейшие состояния могут оставаться скрытыми от публики, но биржевые правила этого не допускают – каждый крупный пакет акций должен быть известен. Так инвесторы могут оценить, насколько сильно руководители связаны со своей компанией, а общественность имеет возможность сравнивать, как меняется состояние крупных бизнесменов со временем.