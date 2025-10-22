Назад 26.10.25, 15:45 ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали Для продавцов мебели 2024 год выдался трудным — большинство компаний столкнулось со снижением оборота и сокращением прибыли из-за низкой уверенности потребителей, роста издержек и усиливающегося ценового давления.

Большинству продавцов мебели пришлось столкнуться с падением оборота и снижением рентабельности. Конкуренция на рынке стала чрезвычайно жесткой, а ценовое давление вынудило компании проводить все более агрессивные скидочные кампании, направленные на привлечение покупателей. Тем не менее, нашлись и те, кто сумел сохранить рост оборота и прибыль даже в сложных условиях, доказав, что правильная стратегия и контроль расходов дают преимущество на рынке.