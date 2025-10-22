ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали
Для продавцов мебели 2024 год выдался трудным — большинство компаний столкнулось со снижением оборота и сокращением прибыли из-за низкой уверенности потребителей, роста издержек и усиливающегося ценового давления.
Большинству продавцов мебели пришлось столкнуться с падением оборота и снижением рентабельности. Конкуренция на рынке стала чрезвычайно жесткой, а ценовое давление вынудило компании проводить все более агрессивные скидочные кампании, направленные на привлечение покупателей. Тем не менее, нашлись и те, кто сумел сохранить рост оборота и прибыль даже в сложных условиях, доказав, что правильная стратегия и контроль расходов дают преимущество на рынке.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Эстонская мебельная компания Softrend по итогам прошлого года ушла в убыток более чем на миллион евро. При этом руководитель фирмы Йоонатан Винкель пообещал, что в этом году убыток будет погашен, и бизнес вновь выйдет в прибыль.
Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт лекарств, грузовиков и мебели. С 1 октября на все брендированные и запатентованные медикаменты будет действовать 100-процентный тариф, если компании не построят производственные мощности на территории США, сообщил он в своей соцсети Truth Social в четверг, 25 сентября.
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.