Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,85
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,85
  • 26.10.25, 15:45

ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали

Для продавцов мебели 2024 год выдался трудным — большинство компаний столкнулось со снижением оборота и сокращением прибыли из-за низкой уверенности потребителей, роста издержек и усиливающегося ценового давления.
2024 год для продавцов мебели выдался сложным.
  • 2024 год для продавцов мебели выдался сложным.
Большинству продавцов мебели пришлось столкнуться с падением оборота и снижением рентабельности. Конкуренция на рынке стала чрезвычайно жесткой, а ценовое давление вынудило компании проводить все более агрессивные скидочные кампании, направленные на привлечение покупателей. Тем не менее, нашлись и те, кто сумел сохранить рост оборота и прибыль даже в сложных условиях, доказав, что правильная стратегия и контроль расходов дают преимущество на рынке.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.10.25, 17:18
Эстонский производитель мебели ушел в убыток на миллион евро
Эстонская мебельная компания Softrend по итогам прошлого года ушла в убыток более чем на миллион евро. При этом руководитель фирмы Йоонатан Винкель пообещал, что в этом году убыток будет погашен, и бизнес вновь выйдет в прибыль.
Новости
  • 26.09.25, 09:58
Трамп вводит новые пошлины на лекарства, грузовики и мебель
Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт лекарств, грузовиков и мебели. С 1 октября на все брендированные и запатентованные медикаменты будет действовать 100-процентный тариф, если компании не построят производственные мощности на территории США, сообщил он в своей соцсети Truth Social в четверг, 25 сентября.
Новости
  • 24.09.25, 16:39
Мебельная компания обанкротилась после провалившейся санации
Харьюский уездный суд объявил банкротство производителя мебели Enima Trade. Еще в прошлом году владелец надеялся спасти компанию с помощью долгосрочных партнеров и санации.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.

Самые читаемые

1
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
2
Новости
  • 24.10.25, 12:44
Мошенники эволюционируют: компания отдала скамеру 1,7 млн евро
3
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов
4
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
5
ТОП
  • 22.10.25, 06:00
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
6
Новости
  • 23.10.25, 16:46
Руководитель Arco Vara: квартира — это не колбаса, чтобы на нее делать скидку

Последние новости

ТОП
  • 26.10.25, 15:45
ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали
Новости
  • 26.10.25, 15:03
Руководители торговых сетей: государство получает пятую часть стоимости товара
Новости
  • 26.10.25, 13:04
Торговые переговоры продолжаются: Трамп верит в достижение соглашения с Китаем
Новости
  • 26.10.25, 11:59
Победитель ТОПа телекоммуникационных компаний: наши расходы на маркетинг почти равны нулю
Новости
  • 26.10.25, 11:40
Над Литвой вновь были замечены метеозонды с контрабандой из Беларуси
Биржа
  • 25.10.25, 17:48
Вкус биржи: желудок заполнился на 80%
Биржа
  • 25.10.25, 14:48
Данные об инфляции подстегнули акции криптовалют
Новости
  • 25.10.25, 14:40
В ночь на воскресенье Эстония переходит на зимнее время

Сейчас в фокусе

На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Мошенники связываются с жертвой после нескольких недель сбора данных. Теперь они говорят и по-эстонски. Иллюстративное фото.
Новости
  • 24.10.25, 12:44
Мошенники эволюционируют: компания отдала скамеру 1,7 млн евро
Вячеслав Леэдо.
Новости
  • 25.10.25, 11:26
Вячеславу Леэдо назначен реальный тюремный срок
В портфолио Константина Никольского много самых разных преступлений: от заказа пиццы за фальшивые деньги до координации ограбления из припаркованого у Центрального рынка авто.
Новости
  • 24.10.25, 06:00
Facebook-мошенник разбушевался: выманивавший деньги аферист осужден за грабеж и фальшивые купюры
Логистический бизнес, попавший в руки «могильщика», обанкротился: «Здесь управляющему приходится быть ясновидцем»
Новости
  • 24.10.25, 17:23
Логистический бизнес, попавший в руки «могильщика», обанкротился: «Здесь управляющему приходится быть ясновидцем»
Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс – одна из топ-менеджеров, которая рассказывает подробнее о своей зарплате.
Эпицентр
  • 23.10.25, 11:02
Сколько-сколько?! Боссы крупных фирм раскрывают тайны своих зарплат
Молодцы японцы! Чего только не придумают!
Биржа
  • 25.10.25, 17:48
Вкус биржи: желудок заполнился на 80%
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025