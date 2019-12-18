Райво Варе: происходят беспрецедентные события

«В политике идёт апробирование границ нашей демократии», - считает эксперт, предприниматель и бывший министр транспорта Эстонии Райво Варе. - «С правящей коалицией происходят процессы, которые доселе были невиданны в наших краях».

Райво Варе Фото: Andras Kralla

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ДВ попросили предпринимателей и общественных подвести итоги 2019 года. Ниже публикуем комментарий Райво Варе:

В политике идёт апробирование границ нашей демократии. С правящей коалицией происходят процессы, которые доселе были невиданны в наших краях. Дело в том, что демократия зиждется не столько на законах, сколько на традициях и правилах игры, которых придерживаются все участники процесса. Именно эти границы сегодня и тестируются. Яркий пример (один из многих) - последнее высказывание Марта Хельме в адрес финского премьер-министра.

Теперь возникает вопрос: будет ли создаваться новое игровое поле? Если будет, то появится новая практика осуществления демократического правления. Если не будет, то, значит, мы продолжим работать в прежнем, европейско-скандинавском контексте.

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В других странах проходят аналогичные процессы. То, что происходит с брекзитом, - беспрецедентно для колыбели западной демократии в лице Великобритании. Никто не знает, во что это выльется и к каким результатам приведёт (например, реализуются ли слова Николы Стерджен, первого минист­ра Шотландии, о том, что Борис Джонсон может оказаться последним премьер-минист­ром Великой Британии?). То, что происходит с Трампом, беспрецедентно для американс­кого общества. Меняется Германия, неожиданные события произошли в Украине.

Наблюдаем мы и левый тренд, обозначивший разницу поколений. В США бэйби-бумеры всё ещё предпочитают капитализм, однако представители молодого поколения Z склоняются в пользу социализма. Есть прогнозы, согласно которым в 2020 году победит Трамп, однако потом маятник качнётся влево (в сторону таких деятелей, как Александра-Оказио Кортес или Берни Сандерс). Похожая история в Великобритании, где почти вся молодёжь ушла влево, а старший избиратель – к консерваторам.