Индрек Нейвельт: у Эстонии всего одна проблема

Мы слишком много обсуждаем разные скандалы, хотя проблема у Эстонии всего одна - у нас мало детей. Так банкир и основатель платежной системы Pocopay Индрек Нейвельт прокомментировал для ДВ итоги 2019 года.

Индрек Нейвельт Фото: Raul Mee

"Чего-то особенного в этом году не случилось. Так, обычные повседневные дела. Прошли выборы, но разве что-то для нас, предпринимателей, изменилось? Мы слишком много обсуждаем всякие скандалы", - заметил Нейвельт. - "Какая нам разница, кто сейчас министр сельского хозяйства? Думаю, что 98% людей вообще не волнует вопрос, кто занимает какое министерское кресло."