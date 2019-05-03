Nonfarm Payroll превзошли ожидания Wall Street. Рынки растут

В прошлом месяце в США было создано дополнительно 263 000 рабочих мест (Nonfarm Payroll), что значительно превзошло прогнозы. Аналитики ожидали рост в пределах 190 000 рабочих мест.

Фото: Джавад Джалали

Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,2 процента в месячном исчислении и на 3,2 процента в годовом исчислении. Годовой темп роста не изменился по сравнению с предыдущим месяцем на фоне ожиданий незначительного роста.

Уровень безработицы снизился до 3,6 процента.

Несмотря на недавние экономические отчеты, указывающие на сохраняющуюся устойчивость экономики США, постоянно вялые показатели инфляции и неопределенность в отношении перспектив глобального роста побудили чиновников отказаться от планов повышения процентных ставок в этом году.

Только на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит необходимости в немедленном повышении или понижении процентных ставок, хотя центральный банк заявил, что инфляция остается значительно ниже целевого показателя в 2%.

Благодаря новой статистике, рынок США сегодня откроется в зеленой зоне. Фьючерсы на основные индексы указывают на высокий рост.