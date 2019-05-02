ФРС не планирует менять ставку

Представители Федеральной резервной системы США согласились оставить без изменений базовую процентную ставку.

Председатель ФРС Джером Пауэлл Фото: Рон Сах

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции в среду, намекнул, что слабая инфляция может и не указывать на слабость экономики. Он неоднократно подчеркивал снижение цен, которое могут оказаться временным явлением. Тем самым надежды рынка на то, что ФРС может готовиться к снижению процентных ставок в конце этого года, не оправдались.

«В целом экономика продолжает идти по правильному пути, и мы считаем, что текущая позиция политики является правильной», - сказал Пауэлл. «На данный момент мы не видим веских оснований для движения ставок в любом направлении», - добавил он.

Все 10 членов комитета по установлению ставок центрального банка проголосовали за поддержание ставки в диапазоне от 2,25% до 2,5%.

Как следствие, акции, которые вчера вначале торгов показывали небольшой рост, после выступления Пауэлла упали: индекс Dow Jones Industrial Average упал на 162,77 пункта или на 0,6%, тогда как S&P 500 потерял 22,10 пункта или 0,8%. Nasdaq потерял 45,75 пункта или 0,6%. Не помогли индексу даже хорошие результаты одной из самых дорогих компаний - Apple, акции которой вчера выросли почти на 5%.

Американские фьючерсы указывают, что сегодня американский рынок может отыграть часть вчерашних потерь. На момент публикации (12:30) фьючерсы на основные американские индексы были в зеленой зоне.