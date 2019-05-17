Показатели Таллиннского порта в первом квартале снизились

По словам руководителя Таллиннского порта Валдо Кальма, на первый квартал в первую очередь оказали влияние ремонтные работы на паромных судах, из-за чего снизились как число судов, так и число пассажиров, говорится в биржевом сообщении.

Руководитель Таллиннского порта Валдо Кальм Фото: Андрас Кралла

В первом квартале оборот концерна Таллиннского порта составил 28,5 миллиона евро, снизившись за год на 3%. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации (EBITDA) в первом квартале составила 16,9 миллиона евро, что на 4,2% меньше, чем в прошлом году. Чистая прибыль снизилась за год на 0,8 миллиона евро и составила 11 миллионов евро.

Предприятие сообщило, что, несмотря на снижение показателей, его дивидендная политика остается в силе.

«В соответствии с международными правилами морского пароходства все паромные суда должны проходить обслуживание и заходить в доки. Из-за обслуживания с линий ушли суда как Tallink, Viking Line, так и Eckerö Line. По этой причине число заходящих в порт судов, а также обороты ро-ро грузов в первые месяцы снизились», - сказал Кальм.

Также на показатели оказало влияние снижение (-11,9%) объемов в сегменте жидких грузов. «В первую очередь, объем жидких грузов, проходящих через порты Tallinna Sadam, снизились в начале года. В конце квартала объемы жидких грузов стабилизировались, и мы наблюдаем продолжение этого тренда», - отметил Кальм.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, в этом году из-за строительных работ в терминале D объем инвестиций увеличился.