Каспар Аллик • 23 мая 2019
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«Посетители T1 оставляют в центре недостаточно денег»
Член правления Pro Kapital Аллан Реммелькоор сообщил акционерам, что клиенты хорошо приняли T1, но впереди еще много работы и свободные площади ждут своих арендаторов.
По словам Реммелькоора, можно быть спокойным в отношении того, как T1 выглядит, какие бренды там представлены и количеством посетителей. В то же время посетители оставляют недостаточно денег в центре, отметил он. Необходимо для свободных площадей найти арендаторов.
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