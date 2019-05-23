Каспар Аллик • 23 мая 2019
Поделиться:
Биржа
Только для подписчиков

«Посетители T1 оставляют в центре недостаточно денег»

Встреча акционеров Pro Kapital  Фото: Лийз Трейманн

Член правления Pro Kapital Аллан Реммелькоор сообщил акционерам, что клиенты хорошо приняли T1, но впереди еще много работы и свободные площади ждут своих арендаторов.

По словам Реммелькоора, можно быть спокойным в отношении того, как T1 выглядит, какие бренды там представлены и количеством посетителей. В то же время посетители оставляют недостаточно денег в центре, отметил он. Необходимо для свободных площадей найти арендаторов.

Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Pro Kapital Grupp
Поделиться:
Статьи по теме
30 апреля 2019
Pro Kapital kasvatas tublisti käivet
7 марта 2019
Kinnisvaraturg pole saavutanud potentsiaalist pooltki
Самое читаемое