«Посетители T1 оставляют в центре недостаточно денег»

Встреча акционеров Pro Kapital Фото: Лийз Трейманн

Член правления Pro Kapital Аллан Реммелькоор сообщил акционерам, что клиенты хорошо приняли T1, но впереди еще много работы и свободные площади ждут своих арендаторов.

По словам Реммелькоора, можно быть спокойным в отношении того, как T1 выглядит, какие бренды там представлены и количеством посетителей. В то же время посетители оставляют недостаточно денег в центре, отметил он. Необходимо для свободных площадей найти арендаторов.