Банк России вновь повышает процентную ставку

В прошлом месяце рост потребительских цен в России составил 6%, что было вызвано ослаблением ограничений и ростом цен на продукты питания. Глава центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее предупреждала, что «серьезное, значительное повышение» процентных ставок может быть оправдано для сдерживания инфляции.

С целью контроля инфляции, которая находится на самом высоком уровне за почти пять лет, Банк России поднял процентную ставку на 50 базисных пунктов до 5,5%. Центральный банк заявил, что, вероятно, снова поднимет ставки в будущем, поскольку «баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных». Последний раз банк поднимал ставку в апреле этого года.