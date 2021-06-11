Дмитрий Фефилов • 11 июня 2021 в 13:55
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Банк России вновь повышает процентную ставку
В прошлом месяце рост потребительских цен в России составил 6%, что было вызвано ослаблением ограничений и ростом цен на продукты питания. Глава центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее предупреждала, что «серьезное, значительное повышение» процентных ставок может быть оправдано для сдерживания инфляции.
С целью контроля инфляции, которая находится на самом высоком уровне за почти пять лет, Банк России поднял процентную ставку на 50 базисных пунктов до 5,5%. Центральный банк заявил, что, вероятно, снова поднимет ставки в будущем, поскольку «баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных». Последний раз банк поднимал ставку в апреле этого года.
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