Вкус биржи: вышли прекрасные нонфармы, поэтому инвесторы расстроились

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После трёхнедельного перерыва мы снова вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не только актуальные события недели, но и те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Капитализм в Китае - всё? Поднебесная начала потихонечку “жестить”: поначалу китайские власти предъявили претензии Didi, потом - Tencent. Ужесточились требования к образовательным учреждениям (ведь учение - свет, а значит пора вмешаться чиновникам). Местный аналог газеты “Правда” объявил, что компьютерные игры несовместимы с китайским путём развития (и вправду: во времена династии Мин в World of Warcraft не гоняли). К чему приведёт такое повальное ужесточение регулирования?

Вышли прекрасные нонфармы, поэтому рынки расстроились. За июль в США было создано 943 000 новых рабочих мест. Безработица сократилась до 5,4%. Йухууу? Пора открывать свежевыжатый сок и праздновать? Не всё так просто: хорошие нонфармы являются плохой новостью для рынка. Раз в экономике всё резко стало хорошо, значит ФРС может быстрее поднять учётную ставку. Вот они, проклятые капиталисты: когда людям хорошо, им - плохо.

Запретит ли Robinhood покупать акции Robinhood? Известный брокер для миллениалов, GenZ и прочих инвесторов-детишек, стал т.н. “memestock” - акцией, которую покупают не потому, что у неё классные фундаментальные показатели, а просто ради развлекухи. В пятницу бумага выросла на 7,93% без единой на то причины - просто потому что “прикольно”. Повторится ли история с GameStop? Запретит ли в конечном итоге Robinhood покупать акции Robinhood?

Что ж ты, Морган, сдал назад? Банк JPMorgan Chase объявил, что даёт своим клиентам доступ к шести криптовалютным фондам. А ведь когда-то руководитель JPMorgan высказывал презрение к криптовалютам и называл их мошенничеством. Предали свои идеалы! Вот же они какие - за деньги готовы… Хотя стойте, они же банк - что им ещё делать?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.