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    Вкус биржи: а вы в курсе, что Робин Гуд увлекался криптой?

    Фото: Scanpix

    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    А вы знали, что Робин Гуд увлекался криптой? Любимец всех детей и мелких трейдеров Robinhood выпустил свежую отчётность. Инвесторы оказались не в восторге, несмотря на то, что брокер отрапортовал рост оборота. Оказалось, что 60% этого оборота Робин Иванович Хорошевский получил от криптовалют. Вы понимаете, что происходит, когда у трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова появляется возможность чуть-чуть поговорить о данном виде активов...
    Простите хейтеры империализма, но доллар за последние месяцы укрепился. Если золото в первые 2 месяца лета дешевело, то мировая резервная валюта наоборот росла в цене.Чего это она? Как этот рост связан с учётной ставкой, программой количественного смягчения и действий ФРС? И правда ли, что когда фондовый рынок падает, валютный открывает шампанское?
    Биткойн в 18432 раз посрамил скептиков. Прямо сейчас он стоит 50 000 долларов, а в момент обсуждения - 48 тысяч. Откуда такой рост? И что на этот раз придумал Фуад Расулов, чтобы остудить пыл поклонников криптовалют?
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

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