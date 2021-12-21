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    Евросоюз одобрил применение американской вакцины Novavax

    Еврокомиссия одобрила применение в странах ЕС американской вакцины от коронавируса Novavax, сообщает Financial Times.

    Novavax (Nuvaxovid) - первая белковая вакцина, одобренная в странах Евросоюза.Фото: Dado Ruvic, Reuters/Scanpix
    Ранее на этой неделе вакцину рекомендовало к применению Европейское агентство лекарственных средств (EMA), информирует Financial Times.
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