Евросоюз одобрил применение американской вакцины Novavax
Еврокомиссия одобрила применение в странах ЕС американской вакцины от коронавируса Novavax, сообщает Financial Times.
Novavax (Nuvaxovid) - первая белковая вакцина, одобренная в странах Евросоюза.Фото: Dado Ruvic, Reuters/Scanpix
Ранее на этой неделе вакцину рекомендовало к применению Европейское агентство лекарственных средств (EMA), информирует Financial Times.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: