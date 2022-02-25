Биржа

Дмитрий Фефилов

25 февраля 2022 в 8:25 Поделиться:









Таллиннская биржа догоняет вчерашний день

Вчера из-за празднования Дня независимости Эстонской Республики Таллиннская биржа была закрыта. Благодаря этому владельцы эстонских ценных бумаг имели один запасной день для моральной подготовки к неприятным потерям.

Балтийская биржа вчера весь день полыхала красным цветом, отдуваясь за Таллиннскую биржу, которая отмечала День независимости страны. Этот буфер должен был дать владельцам эстонских бумаг возможность подготовиться эмоционально. Более того, после закрытия Балтийской биржи и европейских рынков мы могли наблюдать, как рынок США стремительно рос. Это давало надежду и предпосылки для того, чтобы миновать панику на местном рынке.