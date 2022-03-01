Биржа

dv.ee

1 марта 2022 в 8:54 Поделиться:









Российская нефть продается с заметными трудностями

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Нефть, на валютные поступления от которой российские власти рассчитывают в условиях жестких международных санкций, уже продается с заметными трудностями и скидками, пишет The Bell.

Уже на прошлой неделе дисконт на Urals в Европе достиг исторического максимума ($11,6 за баррель, больше 10%) к Brent, а на этой неделе должен стать еще выше с учетом развития ситуации.

На рынке панические настроения: список российских банков, отключаемых от SWIFT, пока не опубликован, поэтому западные банки, обеспечивающие деятельность трейдеров, опасаются работать с российскими поставками в принципе, пишет «Коммерсант».

О том, что торговля российской нефтью в Европе на паузе, а потребители ищут альтернативную «безопасную» нефть даже с премией, еще на прошлой неделе писал Bloomberg. С тех пор о сокращении закупок российской нефти заявили нефтепереработчики Neste (Финляндия) и Preem (Швеция), а индийские и китайские потребители ограничили закупки.

Танкеры под российскую нефть становятся отдельной проблемой, отмечает «Коммерсант»: из-за санкционных рисков судовладельцы повышают стоимость аренды в разы или вообще отказываются рисковать судами и направлять их в российские порты. Свой вклад вносят страховщики, резко поднявшие премии на российском направлении.