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    Экспорт российской нефти в Индию увеличился в четыре раза

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    После западных санкций в отношении России экспорт российской нефти в Индию увеличился в четыре раза, пишет rus.err.ee.

    По данным издания Financial Times, Индия, которая является третьей по величине страной в мире по потреблению энергоресурсов, в марте закупала в среднем 360 000 баррелей нефти в день, что в четыре раза больше, чем в 2021 году.
    "Индия скупает все отправленные грузы нефти из России, которые не могут найти покупателей в Европе", - сказал изданию руководитель аналитического отдела агентства Kpler Алекс Бут.
    Раньше российская нефть составляла менее 5% от общего объема импорта Индии, который в прошлом году составил 4,2 млн баррелей нефти в сутки.
    "Индийские предприятия не так много закупали из России, учитывая высокие транспортные расходы. Но сейчас ситуация меняется", - заявил FT аналитик Ambit Capital Вивекананд Суббараман.
    Западные санкции вынудили Россию продавать свою нефть на мировом рынке примерно с 15-процентной скидкой.

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