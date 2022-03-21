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    Цены на нефть растут третью сессию подряд

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Цены на нефть растут в понедельник на фоне продолжающейся войны в Украине, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

    Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в понедельник составила $111,34 за баррель, что на $3,41 (3,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,29 (1,2%), до $107,93 за баррель, пишет «Интерфакс».
    Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $108,15 за баррель, что на $3,45 (3,3%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,72 (1,7%), до $104,7 за баррель.
    Цены как Brent, так и WTI подскочили более чем на 10% за четверг-пятницу, но завершили прошлую неделю снижением на 4,2%.
    Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.
    Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Hurriyet, что России и Украине удалось сблизить позиции по ряду пунктов в ходе переговоров.

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