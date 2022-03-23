Завтра откроется российская биржа

Вы купили российские акции. Что теперь с ними будет?

Московская биржа, где котируются акции российских компаний, до сих пор остается закрытой. Лондон и Германия прекратили торговлю расписками на российские бумаги, зарубежные брокеры закрывают возможность торговать ими и в США. Что все это значит для инвестора, владеющего российскими акциями? Ничего хорошего!