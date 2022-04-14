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    Reuters: крупные нефтетрейдеры сокращают закупки российской нефти

    Согласно информации Reuters, c середины мая крупнейшие мировые нефтетрейдеры планируют сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний.

    Trafigura - один из крупнейших в мире нефтетрейдеров - ранее объявил о решении заморозить свои инвестиции в России.Фото: DENIS BALIBOUSE, Reuters/Scanpix
    ЕС не вводил прямой запрет на импорт российской нефти в ответ на вторжение России в Украину, поскольку некоторые страны Евросоюза, такие как Германия, сильно зависят от нефтепоставок из России, информирует Reuters.
    Тем не менее, крупнейшие мировые нефтетрейдеры, такие как Trafigura и Vitol, предполагают существенно сократить объемы закупок нефти у российских компаний уже середине мая нынешнего года.
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    По словам представителей Trafigura и Vitol, нефтетрейдеры намерены соблюдать существующие санкции ЕС в их нынешних формулировках, направленных на ограничение доступа России к международной финансовой системе.
    Ранее сингапурский трейдер Trafigura объявил о решении заморозить свои инвестиции в России.
    Швейцарско-нидерландский консорциум Vitol предполагает полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России до конца нынешнего года.

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