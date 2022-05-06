Германия арендовала четыре плавучих СПГ-терминала

Печальная реальность: Эстония будет получать российский газ до тех пор, пока от него не откажутся Латвия и Финляндия

Для того, чтобы решение правительства Эстонии отказаться от российского газа имело реальные последствия, импорт газа из России необходимо остановить совместно с Латвией и Финляндией, считает партнер Baltic Energy Partners Марко Алликсон.