Германия арендовала четыре плавучих СПГ-терминала

В Эстонии пропадает еда: «спасать» её пытаются волонтёры, бизнес и чиновники
Вынужденная потеря еды из-за недостатков планирования – глобальная проблема, не чуждая и Эстонии. Сейчас из-за роста цен и ожидающихся перебоев с поставками продовольствия, вызванных войной России с Украиной, особенно важно оптимизировать использование продуктов питания.
Вынужденная потеря еды из-за недостатков планирования – глобальная проблема, не чуждая и Эстонии. Сейчас из-за роста цен и ожидающихся перебоев с поставками продовольствия, вызванных войной России с Украиной, особенно важно оптимизировать использование продуктов питания.