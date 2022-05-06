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    Германия арендовала четыре плавучих СПГ-терминала

    Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.

    Первый терминал планируется запустить в порту Вильгельмсхафен уже в конце нынешнего года.Фото: Höegh LNG
    Энергетические компании RWE и Uniper, котирующиеся на Франкфуртской фондовой бирже, заключили с правительством Германии десятилетнее соглашение об аренде четырех плавучих терминалов для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Äripäev.

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    Германия арендовала четыре плавучих СПГ-терминала
    Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.
    Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.
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