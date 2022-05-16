Биржа

Симо Сепп

16 мая 2022 в 10:09 Поделиться:









Активная неделя на балтийской бирже

На этой неделе у инвесторов есть возможность принять участие в подписке на паи фонда недвижимости EfTEN и облигации латвийского банка BLuOr Bank AS. Также появится возможность торговать преимущественными правами на акции LHV.

Фото: Лийз Трейманн

На этой неделе есть возможность подписаться на паи EfTEN United Property Fund. Фонд предлагает 460 000 паев и оставляет за собой право увеличить предложение на 300 000 паев. После подписки паи будут котироваться на балтийской бирже в списке фондов. Подписка продлится до 11 часов 20 мая.

Начиная с 18 марта начнутся торги преимущественными правами на акции LHV. Права будут переведены на счет тех инвесторов LHV, которые таковыми являлись по состоянию на 12 мая. 44 акции дают одно преимущественное право, которое можно продать или использовать для подписки на новые акции.

Торговля правами продлится до 30 мая. Минимальная стоимость новой акции 36 евро. Окончательная цена будет определена до начала периода подписки.

С 16 мая латвийский банк BLuOr Bank AS предлагает свои облигации на сумму 7 миллионов евро. Инвесторам будет предложено до 7000 облигаций, с номинальной стоимостью облигации в 1000 евро. В случае переподписки предложение будет увеличено на 3000 облигаций. Доходность необеспеченных облигаций составляет 7%. Предложение заканчивается 27 мая в 15:30.