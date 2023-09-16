Вкус биржи: жалкие 10 триллионов. Тесле пророчат мегакапитализацию

Фото: Scanpix, Майкл Брохстайн

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Не впечатлило? Прошла презентация Apple, которую из передачи в передачу рекламировал Фуад Расулов. И что же? И что же? Акции упали.

Впечатлило. Акции компании ARM выросли в первый же день на 25%. Самое крупное IPO за два года, между прочим!

Morgan Stanley предсказывает Тесле капитализацию в 10 триллионов долларов. Не верите? Это ровно то, что Илону Маску нужно!

А жизнь-то налаживается! Базовая инфляция в США упала. А быки где?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».