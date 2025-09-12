Tuul продает бизнес по аренде электросамокатов конкуренту
Сервис аренды самокатов Tuul Mobility, который в последнее время работал с убытком, решил прекратить деятельность по прокату самокатов. Активы проданы латвийской компании Ride, которая сдает в аренду красные электромопеды в Таллинне.
Таллиннский департамент транспорта расширил зону парковки арендных самокатов, мини-мопедов и велосипедов на районы Теллискиви и Балтийского вокзала, а также Компасси, Рауa и Кадриорг. В дополнение к уже существующим зонам в центре города обустроено 104 новых парковочных места, сообщается в пресс-релизе столичной горуправы.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?