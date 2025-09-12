Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,14%294,43
  • OMX Riga0,16%917,87
  • OMX Tallinn−0,02%1 988,15
  • OMX Vilnius0,27%1 233,23
  • S&P 5000,85%6 587,47
  • DOW 301,36%46 108
  • Nasdaq 0,72%22 043,07
  • FTSE 1000,32%9 327,3
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,13
  • 12.09.25, 11:09

Tuul продает бизнес по аренде электросамокатов конкуренту

Сервис аренды самокатов Tuul Mobility, который в последнее время работал с убытком, решил прекратить деятельность по прокату самокатов. Активы проданы латвийской компании Ride, которая сдает в аренду красные электромопеды в Таллинне.
В апреле 2022 года облигации Tuul Mobility начали торговаться на бирже Nasdaq Tallinn.
  • В апреле 2022 года облигации Tuul Mobility начали торговаться на бирже Nasdaq Tallinn.
  • Foto: Liis Treimann
Tuul Mobility сообщила бирже, что с учетом последних финансовых результатов и ситуации на рынке заключила соглашение о продаже оборудования и интеллектуальной собственности компании Ride SIA.
Новости
  • 24.08.25, 14:44
В Таллинне расширена зона парковки арендных электросамокатов, мини-мопедов и велосипедов
Таллиннский департамент транспорта расширил зону парковки арендных самокатов, мини-мопедов и велосипедов на районы Теллискиви и Балтийского вокзала, а также Компасси, Рауa и Кадриорг. В дополнение к уже существующим зонам в центре города обустроено 104 новых парковочных места, сообщается в пресс-релизе столичной горуправы.
Биржа
  • 16.07.25, 13:37
Погрязшая в убытках компания по аренде самокатов вновь меняет генерального директора
Компания по аренде самокатов Tuul Mobility заменит генерального директора Таури Кярсона, который был назначен на эту должность в мае прошлого года, на нового руководителя – Сийма Темпеля.
Инвестор Тоомас
  • 27.05.25, 12:01
Инвестор Тоомас: волна облигаций проходит мимо меня
Наплыв предложений облигаций на балтийском рынке пугает меня как количеством, так и высокими процентными ставками, поэтому я решил обойти это дело стороной.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Стремительный спад интереса к ESG имеет три причины: смягчение европейских регуляций, экономические трудности и отношение руководителей.
Новости
  • 11.09.25, 09:18
Мыльный пузырь лопнул. Руководители и специалисты по ESG массово остаются без работы
Владелец ESTMA Данил Игнатенко занял в ТОПе богачей 151-е место.
Новости
  • 11.09.25, 06:00
Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
В портфель Summus Capital входит варшавский офис Lakeside. Фото: Summus Capital
Новости
  • 11.09.25, 08:30
Фирма российского бизнесмена из ТОПа богачей спасается от политических рисков диверсификацией
Страны Большой семерки, экономики которых считались самыми развитыми и надежными, сегодня переживают непростые времена – долги растут, но и стоимость заимствования выросла до уровней, от которых они уже успели отвыкнуть.
Инвестор Тоомас
  • 11.09.25, 08:57
Инвестор Тоомас: тихая гавань превратилась в горячую точку – на самые надежные активы сегодня скидка
Бывший руководитель Enefit Green Ааво Кярмас получил статус подозреваемого, однако опрошенные Äripäev инвесторы признались, что им трудно поверить в его вину.
Биржа
  • 11.09.25, 16:27
«Трудно поверить, что он продал бы себя за 10 000 евро»
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

