12 октября 2023









Продажи автомобилей стремительно увеличили оборот Tallinna Kaubamaja

Kaubamaja Grupp добавилась значительного увеличения выручки благодаря хорошим результатам продаж в автомобильном сегменте. Фото: Liis Treimann

Оборот Tallinna Kaubamaja Grupp в третьем квартале вырос, особенно в автомобильном сегменте. Неаудированная чистая прибыль компании составила 11,2 миллиона евро.

Неаудированный оборот Kaubamaja Group в третьем квартале составил 234,1 млн евро, что на 8,2% больше в годовом сравнении. Оборот за девять месяцев достиг 694,7 млн евро, увеличившись на 10,5% за год.

Чистая прибыль концерна за третий квартал составила 11,2 млн евро, что на 3,4 млн евро больше, чем в 2022 году и близко к результатам 2021 года.

Чистая прибыль за 9 месяцев составила 24,6 млн евро, что означает рост на 30,5% в годовом сравнении. Прибыль до налогообложения за первые девять месяцев составила 29,9 млн евро, увеличившись на 28,2% по сравнению с предыдущим годом. На чистую прибыль повлияла выплата дивидендов, с которых в первом квартале был учтен подоходный налог в размере 5,3 млн.

В третьем квартале концерн приобрел две охранные компании – Skarabeus Julgestustuveus OÜ и Caesari Turvatuveus AS. Кроме того, в августе TKM Kinnisvara AS и AS Merko Ehitus Eesti подписали договор строительства логистического центра стоимостью около 20 миллионов евро.

Продажи автомобилей увеличили общий оборот

Выручка в сегменте торговли автомобилями за первые девять месяцев составила 148,6 млн евро – это на 32,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале выручка достигла 51,1 млн евро, что означает рост в 28,4%.

Всего за первые девять месяцев было продано 4842 новых автомобиля, из них 1673 – в третьем квартале.

Оборот сегмента супермаркетов за девять месяцев составил 455,2 миллиона евро, увеличившись на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. В третьем квартале оборот вырос на 2,4% до 153,5 млн евро.

Выручка сегмента безопасности за девять месяцев достигла 10,4 миллиона евро, что на 49,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Выручка за третий квартал составила 4 миллиона евро, увеличившись на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.