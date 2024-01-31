Биржа

Дмитрий Фефилов

31 января 2024 в 8:39









Продажи рекламы Google не оправдали ожиданий

Хорошие результаты Alphabet не убедили инвесторов. Фото: Reuters/Scanpix

Несмотря на рост во всех основных сегментах Alphabet, продажи рекламы Google не оправдали ожиданий Уолл-стрит, на что акции компании отреагировали падением.

В четвертом квартале общий объем рекламных продаж Google составил 65,5 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результаты не оправдали ожиданий аналитиков, хотя ситуация оказалась лучше по сравнению с показателями годичной давности, когда Google впервые сообщила о падении доходов от рекламы с начала пандемии.