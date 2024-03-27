Три перспективные акции на рынке США

Пенсионер недоволен планом правительства: политики слепо верят в чудеса экономики
Это, конечно, хорошо, что политики строят рабочие планы, ставят цели и мечтают о многом. Вот только чудес не бывает, пишет беспартийный пенсионер Аллан Аан о недавно представленном плане по удвоению экономики Эстонии.
Это, конечно, хорошо, что политики строят рабочие планы, ставят цели и мечтают о многом. Вот только чудес не бывает, пишет беспартийный пенсионер Аллан Аан о недавно представленном плане по удвоению экономики Эстонии.