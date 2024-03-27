    Три перспективные акции на рынке США

    Флагману революции потокового вещания Spotify пророчат успех.Фото: AFP/Scanpix

    Аналитики выделяют три компании, предоставляющие потребительские услуги, чьи акции имеют большой потенциал для роста.

    В некоторых случаях их услуги охватывают сотни миллионов клиентов по всему миру, в том числе и в Эстонии.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Большой опрос предпринимателей: руководители повышают зарплаты за счет прибыли
Три перспективные акции на рынке США
HKScan продала шведский бизнес. В прошлом году компания ушла с балтийского рынка
Эпицентр
Кража идентичности: как «я» обманывала людей, чтобы получить их деньги и ПИН-коды
Кто-то украл мое имя и совершил мошенничество на торговой площадке Facebook Marketplace. Я отправилась на поиски вора.
Кто-то украл мое имя и совершил мошенничество на торговой площадке Facebook Marketplace. Я отправилась на поиски вора.
Все большие материалы
Инвестор
Продавец украшений привлекает инвесторов двузначной процентной ставкой
В понедельник во всех странах Балтии стартовала подписка на облигации торговца ювелирными изделиями AS Grenardi Group.
В понедельник во всех странах Балтии стартовала подписка на облигации торговца ювелирными изделиями AS Grenardi Group.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ФРС бездействует, а детишки стали важными-важными
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Пенсионер недоволен планом правительства: политики слепо верят в чудеса экономики
Это, конечно, хорошо, что политики строят рабочие планы, ставят цели и мечтают о многом. Вот только чудес не бывает, пишет беспартийный пенсионер Аллан Аан о недавно представленном плане по удвоению экономики Эстонии.
Это, конечно, хорошо, что политики строят рабочие планы, ставят цели и мечтают о многом. Вот только чудес не бывает, пишет беспартийный пенсионер Аллан Аан о недавно представленном плане по удвоению экономики Эстонии.
Все мнения
Интервью
Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект