Elektrilevi повышает сетевую плату

С июня средняя стоимость сетевой услуги Elektrilevi вырастет на 3,4%.
- Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
- Foto: Raul Mee
В Elektrilevi пояснили, что причиной изменений является рост закупочных цен на услуги магистральной передачи электроэнергии, а также общая инфляция. Доходы от сетевых тарифов компания направляет на обслуживание и развитие электросети. По оценке предприятия, дополнительные поступления составят около 5 миллионов евро.
