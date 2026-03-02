Elektrilevi повышает сетевую плату

Клиент получил от Elektrilevi счет почти на 800 евро, хотя его дача пустовала, а из бытовых приборов был включен только холодильник. Комиссия по потребительским спорам обязала компанию вернуть клиенту деньги, однако сетевой оператор все же смог урегулировать спор в свою пользу. По словам эксперта, все зависит от типа счетчиков и способа подключения бытовых приборов.