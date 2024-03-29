    Оборот Saunum увеличился, а убыток снизился

    Каменки для сауны Saunum.Фото: Andras Kralla

    Saunum Group завершила прошлогодний финансовый год с более высоким оборотом и меньшими убытками в годовом сравнении.

    Согласно биржевому сообщению, оборот компании в 2023 году достиг 3,74 млн евро, что на 68% больше, чем в 2022 году. Убыток в прошлом году составил один миллион евро, что на 39% меньше, чем годом ранее.

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