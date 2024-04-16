Биржа

Грегор Алакюла

16 апреля 2024 в 10:27









Портфель 5MIINUST: большая часть в крипте и в прибыли

Ансамбль 5MIINUST и Puuluup отправятся на конкурс песни Евровидение в мае. О подготовке к конкурсу говорилось и в утренней программе радио Äripäev. Фото: Reuters/Scanpix

В инвестиционном портфеле участников 5MIINUST под псевдонимами Кохвер и Ланселот можно найти автомобили, Airbnb и даже криптовалюту, с помощью которой артисты сейчас получают прибыль.

«Мой криптопортфель сегодня составляет около восьмидесяти процентов инвестиционного портфеля», – признался Ланселот в эфире утренней радиопередачи Äripäev. Он добавил, что хотя его инвестиции и вышли в прибыль, в криптомире нужно постоянно следить за тем, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ланселот объяснил, что безопаснее те криптовалюты, у которых достаточно последователей. Сам артист внимательно следит за темой криптовалюты через платформу X, или бывший твиттер.

Портфели и Ланселота, и Кохвера достигают пятизначной цифры, т.е. как минимум 10 000 евро. Артисты рассказали, что в акции вкладывают деньги тогда, когда появляются свободные финансы. В основном их привлекают зарубежные рынки, Таллиннскую биржу они считают слишком скучной.