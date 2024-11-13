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  • 13.11.24, 12:14

Райво Хейн потерял 100 000 евро на инвестиции в Planet42

«Я не хочу брать на себя слишком много рисков», – так прокомментировал свои последние инвестиции предприниматель и инвестор Райво Хейн.
Предприниматель и инвестор Райво Хейн.
  • Предприниматель и инвестор Райво Хейн. Foto: Liis Treimann
«В основном я делаю ставку на индекс S&P 500, как в пенсионных фондах, так и в одном из своих портфелей, где держу его в виде отдельной акции», – рассказал Хейн в эфире передачи радио Äripäev.

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