Райво Хейн потерял 100 000 евро на инвестиции в Planet42

Представим себе, что мы объявим всю Эстонию крупнейшим экспериментом: «Эстония – международный безрисковый испытательный полигон». Пусть вес мир инвестирует сюда свои безумные идеи, которые не осмеливается опробовать в других местах, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Голоса «за» продажу стартапа по аренде автомобилей Planet42 практически собраны – полученные деньги, однако, будут направлены на выплаты зарплат и выходных пособий сотрудникам, а оставшуюся сумму планируется вложить в мексиканское подразделение.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.