Райво Хейн потерял 100 000 евро на инвестиции в Planet42

Представим себе, что мы объявим всю Эстонию крупнейшим экспериментом: «Эстония – международный безрисковый испытательный полигон». Пусть вес мир инвестирует сюда свои безумные идеи, которые не осмеливается опробовать в других местах, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.