Возможное разделение Google серьезно встревожило сектор высоких технологий

Прибыль Alphabet в третьем квартале подскочила на 34% благодаря росту облачного бизнеса на фоне высокого спроса на вычислительные услуги и данные, используемые для обучения и запуска генеративных моделей искусственного интеллекта.
Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.