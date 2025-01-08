Enefit Green ищет выход с финского рынка

Оценив изменившуюся рыночную ситуацию, свой производственный и инвестиционный портфель, а также возможности финансирования, Enefit Green рассматривает возможность выхода с финского рынка и продажи некоторых не стратегически важных проектов.
Enefit Green наняла консультанта, который должен найти покупателя на финскую ветряную электростанцию и профинансировать строительство ветряной электростанции Кельме III в Литве. Foto: Andras Kralla
По словам председателя правления Enefit Green Юхана Агурайуя, в текущей рыночной ситуации каждый мегаватт производственной мощности должен создавать максимальную ценность. С точки зрения долгосрочного развития это означает поддержание высокой надежности уже существующих активов, своевременное завершение проектов на стадии строительства и максимизацию рыночного потенциала всех активов, отметил Агурайуя.
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