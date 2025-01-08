Enefit Green ищет выход с финского рынка

«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»

В последние годы в Eesti Energia были выявлены значительные нарушения в соблюдении экологических требований, а также неудачи при заключении перспективных сделок, однако государственная компания надеется, что отчет владельца не окажет существенного финансового воздействия. Сам отчет, однако, не столь оптимистичен.