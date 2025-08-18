На фоне судебных разбирательств владельцев Sportland идут переговоры

В 2010 году основатели Sportland Аре Альтрая (слева) и Анти Калле (справа) были единственными владельцами сети спортивных магазинов. Три года спустя они объединились с Sports Direct, с которым к настоящему времени отношения резко испортились.
Foto: Рауль Меэ
В зале суда прозвучало, что на фоне разногласий между владельцами также ведутся переговоры о выкупе долей друг у друга.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?