  • OMX Baltic−0,21%296,58
  • OMX Riga1,45%916,69
  • OMX Tallinn−0,96%2 016,79
  • OMX Vilnius−0,02%1 217,69
  • S&P 500−0,01%6 449,15
  • DOW 30−0,08%44 911,82
  • Nasdaq 0,03%21 629,77
  • FTSE 1000,21%9 157,74
  • Nikkei 225−0,23%43 612,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,82
  19.08.25, 07:00

На фоне судебных разбирательств владельцев Sportland идут переговоры

Основатели и крупный акционер ведущего эстонского бизнеса спортивных товаров Sportland, вступившие в конфликт, не смогли достичь соглашений в суде, и споры продолжаются.
В 2010 году основатели Sportland Аре Альтрая (слева) и Анти Калле (справа) были единственными владельцами сети спортивных магазинов. Три года спустя они объединились с Sports Direct, с которым к настоящему времени отношения резко испортились.
  • В 2010 году основатели Sportland Аре Альтрая (слева) и Анти Калле (справа) были единственными владельцами сети спортивных магазинов. Три года спустя они объединились с Sports Direct, с которым к настоящему времени отношения резко испортились.
  • Foto: Рауль Меэ
В зале суда прозвучало, что на фоне разногласий между владельцами также ведутся переговоры о выкупе долей друг у друга.
