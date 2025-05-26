Деловые ведомости
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  • 26.05.25, 09:03

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Ключевым событием начавшейся недели станут квартальные результаты американского производителя чипов Nvidia — в день публикации ожидается колебание цены акций почти на 7%. Также завершится волна размещений облигаций на Балтийской бирже.
В эту среду Nvidia, вернувшаяся в начале мая в клуб трёх триллионов, наконец опубликует свои результаты за первый квартал.
  • В эту среду Nvidia, вернувшаяся в начале мая в клуб трёх триллионов, наконец опубликует свои результаты за первый квартал.
  • Foto: AFP/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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