Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Ключевым событием начавшейся недели станут квартальные результаты американского производителя чипов Nvidia — в день публикации ожидается колебание цены акций почти на 7%. Также завершится волна размещений облигаций на Балтийской бирже.
В эту среду Nvidia, вернувшаяся в начале мая в клуб трёх триллионов, наконец опубликует свои результаты за первый квартал.
Foto: AFP/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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Генеральный директор литовского банка Artea (бывший Šiauliai) Витаутас Синиус не видит угроз для экономики Литвы. Это позитивно отразится на росте и качестве банковского портфеля и с лихвой компенсирует падение Euribor, что уже привело к снижению прибыли Artea. И даже Трамп вряд ли навредит экономике страны.
По сравнению с предыдущими годами, этой весной ситуация на рынке недвижимости улучшилась: десять кварталов экономического спада позади, экономика начала расти, отметил руководитель компании Hepsor Хенри Лакс и более подробно проанализировал положение девелоперов.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.