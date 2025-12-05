Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,98%299,22
  • OMX Riga0,09%931,61
  • OMX Tallinn0,54%1 973,47
  • OMX Vilnius0,65%1 294,45
  • S&P 5000,11%6 857,12
  • DOW 30−0,07%47 850,94
  • Nasdaq 0,22%23 505,14
  • FTSE 1000,05%9 715,38
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,39
  • 05.12.25, 14:31

Хенн Пыллуаас случайно проголосовал за снижение налога на онлайн-казино. «Я не поддерживаю этот законопроект!»

Единственным членом партии «Отечество», который проголосовал за снижение налога на онлайн-казино, оказался Хенн Пыллуаас. По его словам, он сделал это случайно.
Хенн Пыллуаас состоит в партии «Отечество», которая не поддерживала снижение налога на онлайн-казино.
  • Хенн Пыллуаас состоит в партии «Отечество», которая не поддерживала снижение налога на онлайн-казино.
  • Foto: Martin Ahven / Õhtuleht / Scanpix
«Правда?» – сказал он Äripäev, когда услышал, что проголосовал за закон. «Тогда это случайно – либо я нажал не ту кнопку, либо произошел какой-то сбой системы».
Новости
  • 04.12.25, 18:34
Страх перед провалом бюджета. Вырклаэв: нам сказали поддержать снижение налога на азартные игры
По словам депутата Рийгикогу Марта Вырклаэва, в Партии реформ обсуждалось, что необходимо проголосовать за снижение налога на азартные игры, иначе не удастся принять государственный бюджет, и коалиция распадется.
Новости
  • 30.10.25, 19:25
Правительство готово отказаться от снижения налога на онлайн-казино, если ожидаемого дохода не будет
Если снижение налога на онлайн-казино не приведет к росту поступлений, от этой меры откажутся, заявил в четверг на пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры
Процедура рассмотрения закона, с помощью которого «Ээсти 200» хочет снизить налог для онлайн-казино, проходит с невиданной скоростью, хотя, по оценке минфина, он уменьшит финансирование культуры.
Новости
  • 05.06.25, 10:53
Лиги критикует снижение налога для онлайн-казино. «Грязные деньги нам здесь не нужны»
Министр оценивает пункты коалиционного соглашения
Планы по снижению налога на азартные игры в Эстонии с целью привлечения интернет-казино несут в себе серьезную угрозу отмывания денег, предупреждает министр финансов. Он также считает необъяснимым, как лоббист смог повлиять на включение этого пункта в коалиционное соглашение.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

