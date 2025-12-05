Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,94%299,1
  • OMX Riga−0,03%930,46
  • OMX Tallinn0,52%1 972,98
  • OMX Vilnius0,55%1 293,23
  • S&P 5000,11%6 857,12
  • DOW 30−0,07%47 850,94
  • Nasdaq 0,22%23 505,14
  • FTSE 1000,05%9 715,37
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,4
  • 05.12.25, 15:06

Делов-то: лица коалиции, азартные финансы и пятая колонна в русской школе

В Таллинне озвучены кандидатуры вице-мэров и подписан коалиционный договор, в котором, кроме всего прочего, обещают убрать препятствия для бизнеса и придать ходу экономике. О чем говорит состав новой столичной верхушки и на что следует обратить внимание в коалиционном договоре?
Делов-то: лица коалиции, азартные финансы и пятая колонна в русской школе
• Старая мэрия, уходя, успела сделать гадость: в одной из старейших и крупнейших школ города, Кесклиннаской русской гимназии, уволен директор Сергей Теплов, прикрывавший учителей, преподававших без нужной языковой категории, тем самым торпедируя реформу образования на местах. Сам директор пообещал обжаловать это решение. Связана ли проверка в школе с тем, что в ее попечительский совет входил Олег Беседин? И насколько разумно то, что сейчас сделали с гимназией? Справедливо поступили или надо предвидеть результат, и мы выращиваем своими руками пятую колонну?
• Вовсю идут переговоры США и РФ по Украине, кто-то даже говорит о том, что там происходит дележ Европы. О чем говорят горящие российские НПЗ и танкеры теневого флота?
• ЕС все никак не может решиться конфисковать замороженные российские активы, хранящиеся в ЕС, и использовать для поддержки Украины. Бельгия настаивает на альтернативном плане, а именно на том, чтобы ЕС взял необходимые средства в кредит.

Статья продолжается после рекламы

• А во вторник, 2 декабря, Московский арбитражный суд рассмотрел дело в связи с иском Генеральной прокуратуры России против латвийского Rietumu banka, который в феврале 2022 года заблокировал средства Московского центра международного сотрудничества на сумму более 81 000 долларов США, мотивируя это необходимостью соблюдения санкций. Суд постановил иск Генеральной прокуратуры удовлетворить. Банк может потерять имущество на сумму 16 миллионов евро. Это 5-й по величине банк Латвии, и у него русские собственники.
Какой сигнал это посылает бизнесменам, которые все еще ведут деятельность или имеют активы в России? Очевидно, что отчасти по этой причине ЕС все никак не решится пустить замороженные российские активы на помощь Украине. ДВ поговорил об этом с экспертом по безопасности Игорем Грецким.
• Пока президент РФ пытается откусить себе кусок Европы, президент Эстонии занят нашими домашними делами и как раз отказался провозглашать не только Закон о трудовом договоре, но и нашумевший Закон о срочной службе. Причиной в первом случае послужило изменение законопроекта уже после того, как он был принят. В случае армейского закона президент посчитал, что он нарушает принцип равного обращения. Следует ли нам печалиться, что у нас такое бракованное законодательство или мы должны гордиться тем, что система сдержек и противовесов работает хорошо и юридически несовершенные законы вовремя блокируются?
• Парламент на этой неделе успел подмахнуть и еще один закон: в среду был одобрен в третьем чтении законопроект, предусматривающий постепенное снижение налога на дистанционные азартные игры. Причем даже влиятельные реформисты, в том числе публично критиковавший закон экс-министр финансов Март Вырклаэв проголосовали «за». Насколько последовательна наша финансовая политика?
Об этом и о многом другом в студии «Делов-то!» спорили Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

