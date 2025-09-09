Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%295,87
  • OMX Riga−0,24%919,11
  • OMX Tallinn−0,07%2 001,82
  • OMX Vilnius0,28%1 235,75
  • S&P 5000,21%6 495,15
  • DOW 300,25%45 514,95
  • Nasdaq 0,45%21 798,7
  • FTSE 1000,23%9 242,97
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,86
  • OMX Baltic0,00%295,87
  • OMX Riga−0,24%919,11
  • OMX Tallinn−0,07%2 001,82
  • OMX Vilnius0,28%1 235,75
  • S&P 5000,21%6 495,15
  • DOW 300,25%45 514,95
  • Nasdaq 0,45%21 798,7
  • FTSE 1000,23%9 242,97
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,86
  • 09.09.25, 13:51

Уголовное расследование: на уходе Enefit Green с биржи могли заработать

Центральная криминальная полиция подозревает, что в процессе добровольного поглощения акций Enefit Green была раскрыта инсайдерская информация, которая оказала влияние и на процесс торговли.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
Во вторник, 9 сентября, центральная криминальная полиция предъявила подозрения трем лицам и одной компании в торговле с использованием инсайдерской информации и одному лицу – в ее разглашении.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 23.07.25, 08:27
ТОП зарплат руководителей госкомпаний: половина получает больше 10 000 евро в месяц, наверху биржевые фирмы
Из руководителей госкомпаний, больше всего в прошлом году заработали руководители Enefit Green и Tallinna Sadam, а также руководители энергетических и сетевых компаний.
Mнения
  • 13.06.25, 15:51
«Извините, но это полная чушь!» В случае поглощения розничному инвестору необходима эффективная поддержка
Случай с Enefit Green, вероятно, станет образцовым
Судебная практика в Эстонии в случае принудительного выкупа акций нуждается в более эффективной организации. Пример можно найти в Скандинавии, пишет партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни.
Биржа
  • 01.07.25, 08:06
Большой анализ балтийских бирж: эксперты рассказывают, что сейчас стоит покупать
Балтийские биржи для эстонских розничных инвесторов — одновременно и нечто родное, и источник головной боли. Хотя подавляющее большинство инвесторов начинает свой путь именно с них, по сравнению с зарубежными рынками в Балтии часто зияет пустота, а доходность остается скромной.
Биржа
  • 29.07.25, 10:37
Сегодня заканчиваются торги акциями Enefit Green
В соответствии с решением, одобренным на собрании акционеров Enefit Green, сегодня торги акциями компании завершаются. Оставшиеся акции будут выкуплены.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
2
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
3
Новости
  • 05.09.25, 08:53
Таллинн не торопится: вместо грандиозных замыслов – кусты и водопроводные краны
«Все началось с большим размахом, а потом выяснилось, что денег нет»
4
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша
5
Интервью
  • 08.09.25, 06:00
«Умные» автомобили привезли комфорт, новую сферу бизнеса и неожиданные способы обмана
Нарвская фирма готовится открыть филиал в Таллинне
6
Новости
  • 08.09.25, 12:56
Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру

Последние новости

Биржа
  • 09.09.25, 13:51
Уголовное расследование: на уходе Enefit Green с биржи могли заработать
Новости
  • 09.09.25, 12:59
Андрес Вийземанн делает ставку на золото: трудные времена могут поднять цены до новых высот
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
Биржа
  • 09.09.25, 11:04
Завтра стартует эмиссия облигаций Arco Vara
Новости
  • 09.09.25, 09:47
В июле экспорт товаров вырос на 9%, импорт – на 11%
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
ТОП
  • 09.09.25, 06:00
Предприниматель из ТОПа богачей: государство не защищает ни бизнес, ни бедняков
Новости
  • 08.09.25, 20:20
Очередное правительство Франции пало под гнетом госдолга

Сейчас в фокусе

Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Эпицентр
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет, руководитель Mantreco Яак Лыхмус (в центре) и директор парка Кадриорг Айн Ярве на церемонии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Инга Силлат и Олег Троянов на фоне радарной мишени, по которой настраивается автомобильный радар.
Интервью
  • 08.09.25, 06:00
«Умные» автомобили привезли комфорт, новую сферу бизнеса и неожиданные способы обмана
Нарвская фирма готовится открыть филиал в Таллинне
Торжественная церемония закладки первого камня в пассажирском терминале Rail Baltic в Юлемисте.
Mнения
  • 08.09.25, 11:24
Когда Rail Baltic будет завершена, многие строительные компании могут оказаться не у дел
Глава Viveo Health Рауль Кялло доволен положением дел в компании.
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
Статус подозреваемого инвестор Яак Роосааре получил в декабре прошлого года.
Новости
  • 08.09.25, 12:56
Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру
Руководитель и совладелец обувной компании Samelin Лейда Кикка радуется открытию нового производственного здания, но ей приходится бороться за клиентов на высококонкурентном рынке.
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025