Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,09%295,47
  • OMX Riga0,01%918,41
  • OMX Tallinn−0,12%2 000,8
  • OMX Vilnius−0,08%1 234,11
  • S&P 5000,13%6 503,48
  • DOW 300,25%45 629,08
  • Nasdaq 0,17%21 835,01
  • FTSE 1000,23%9 242,53
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,1
  • OMX Baltic−0,09%295,47
  • OMX Riga0,01%918,41
  • OMX Tallinn−0,12%2 000,8
  • OMX Vilnius−0,08%1 234,11
  • S&P 5000,13%6 503,48
  • DOW 300,25%45 629,08
  • Nasdaq 0,17%21 835,01
  • FTSE 1000,23%9 242,53
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,1
  • 09.09.25, 16:26

Скрытые победители финской биржи: аналитики видят потенциал в отношении 14 акций

На Хельсинкской бирже по результатам второго квартала нашлось более десятка акций, чья стоимость и перспективы дают аналитикам повод рекомендовать их к покупке.
На Хельсинкской бирже после второго квартала количество рекомендаций «покупать» сократилось по сравнению с предыдущим кварталом.
  • На Хельсинкской бирже после второго квартала количество рекомендаций «покупать» сократилось по сравнению с предыдущим кварталом.
  • Foto: Рауль Меэ
По состоянию на конец августа четкая рекомендация «покупать» была в отношении 14 акций. Однако, по данным Factset, число компаний с такой рекомендацией сократилось по сравнению с первым кварталом, пишет Kauppalehti.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 05.09.25, 12:11
Инвестор Тоомас: я нашел акцию, которая выросла на 30%
Как я уже говорил, в моем кошельке простаивает немало денег, которые хотелось бы побыстрее пустить в дело. Поэтому мне показалось хорошей идеей вновь заглянуть в свой список ценных бумаг.
Биржа
  • 03.09.25, 08:53
Августовские сделки эстонских инвесторов: акции, которые чаще всего покупали и продавали
LHV, Lightyear и Swedbank опубликовали список самых покупаемых и продаваемых акций среди своих клиентов в августе, который хорошо отражает настроения местных инвесторов.
Инвестор Тоомас
  • 29.08.25, 11:02
Инвестор Тоомас: Литва, не забирай у меня акции Ignitis
Если выкуп акций Enefit Green я считаю положительным из-за предложенной цены, то в отношении Ignitis я настроен сомнительно. Должен признать, что заявления новой коалиции правительства Литвы заставили меня, как свежего акционера Ignitis, удивиться.
Биржа
  • 28.08.25, 18:06
Инсайдеры Infortar приобрели акций на 600 тысяч евро
Инсайдеры Infortar в августе увеличили свои доли в компании почти на 0,6 млн евро.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
ТОП
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
2
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
3
Новости
  • 05.09.25, 08:53
Таллинн не торопится: вместо грандиозных замыслов – кусты и водопроводные краны
«Все началось с большим размахом, а потом выяснилось, что денег нет»
4
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша
5
Интервью
  • 08.09.25, 06:00
«Умные» автомобили привезли комфорт, новую сферу бизнеса и неожиданные способы обмана
Нарвская фирма готовится открыть филиал в Таллинне
6
Новости
  • 08.09.25, 12:56
Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру

Последние новости

Новости
  • 09.09.25, 18:54
Урожай зерна оказался ниже ожиданий, цены на него тоже падают
Биржа
  • 09.09.25, 17:01
Бывшему главе Enefit Green Ааво Кярмасу предъявлено подозрение
Новости
  • 09.09.25, 16:29
Индрек Нейвельт – о пенсионной реформе: «Все, что могло пойти насмарку, пошло насмарку»
Биржа
  • 09.09.25, 16:26
Скрытые победители финской биржи: аналитики видят потенциал в отношении 14 акций
Биржа
  • 09.09.25, 15:55
Биржевой скандал: фирма сотрудницы Elering могла заработать на инсайдерской информации Enefit Green
Биржа
  • 09.09.25, 13:51
Уголовное расследование: на уходе Enefit Green с биржи могли заработать
Новости
  • 09.09.25, 12:59
Андрес Вийземанн делает ставку на золото: трудные времена могут поднять цены до новых высот
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша

Сейчас в фокусе

Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
ТОП
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет, руководитель Mantreco Яак Лыхмус (в центре) и директор парка Кадриорг Айн Ярве на церемонии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Инга Силлат и Олег Троянов на фоне радарной мишени, по которой настраивается автомобильный радар.
Интервью
  • 08.09.25, 06:00
«Умные» автомобили привезли комфорт, новую сферу бизнеса и неожиданные способы обмана
Нарвская фирма готовится открыть филиал в Таллинне
Торжественная церемония закладки первого камня в пассажирском терминале Rail Baltic в Юлемисте.
Mнения
  • 08.09.25, 11:24
Когда Rail Baltic будет завершена, многие строительные компании могут оказаться не у дел
Глава Viveo Health Рауль Кялло доволен положением дел в компании.
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
Статус подозреваемого инвестор Яак Роосааре получил в декабре прошлого года.
Новости
  • 08.09.25, 12:56
Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру
Руководитель и совладелец обувной компании Samelin Лейда Кикка радуется открытию нового производственного здания, но ей приходится бороться за клиентов на высококонкурентном рынке.
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025