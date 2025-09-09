Скрытые победители финской биржи: аналитики видят потенциал в отношении 14 акций

На Хельсинкской бирже после второго квартала количество рекомендаций «покупать» сократилось по сравнению с предыдущим кварталом.
Foto: Рауль Меэ
По состоянию на конец августа четкая рекомендация «покупать» была в отношении 14 акций. Однако, по данным Factset, число компаний с такой рекомендацией сократилось по сравнению с первым кварталом, пишет Kauppalehti.
Если выкуп акций Enefit Green я считаю положительным из-за предложенной цены, то в отношении Ignitis я настроен сомнительно. Должен признать, что заявления новой коалиции правительства Литвы заставили меня, как свежего акционера Ignitis, удивиться.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.