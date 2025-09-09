Назад 09.09.25, 16:26 Скрытые победители финской биржи: аналитики видят потенциал в отношении 14 акций На Хельсинкской бирже по результатам второго квартала нашлось более десятка акций, чья стоимость и перспективы дают аналитикам повод рекомендовать их к покупке.

На Хельсинкской бирже после второго квартала количество рекомендаций «покупать» сократилось по сравнению с предыдущим кварталом.

Foto: Рауль Меэ

По состоянию на конец августа четкая рекомендация «покупать» была в отношении 14 акций. Однако, по данным Factset, число компаний с такой рекомендацией сократилось по сравнению с первым кварталом, пишет Kauppalehti.