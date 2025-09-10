Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%294,85
  • OMX Riga−0,21%916,44
  • OMX Tallinn−0,07%1 999,43
  • OMX Vilnius−0,34%1 229,88
  • S&P 5000,48%6 543,97
  • DOW 30−0,21%45 614,82
  • Nasdaq 0,29%21 941,97
  • FTSE 100−0,07%9 236,09
  • Nikkei 2250,87%43 837,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,19
  • OMX Baltic−0,21%294,85
  • OMX Riga−0,21%916,44
  • OMX Tallinn−0,07%1 999,43
  • OMX Vilnius−0,34%1 229,88
  • S&P 5000,48%6 543,97
  • DOW 30−0,21%45 614,82
  • Nasdaq 0,29%21 941,97
  • FTSE 100−0,07%9 236,09
  • Nikkei 2250,87%43 837,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,19
  • 10.09.25, 15:24

Вкус биржи: казино всегда выигрывает? «Нет, я отыграюсь!» Трейдеры сошли с ума

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию удивились желанию властей отжать у Google браузер, возмутились безумными привычками трейдеров и констатировали нехватку смелости тех, кто вкладывается в золото.
Браузер есть? А если найду?
  • Браузер есть? А если найду?
  • Foto: Марсио Хосе Санчес / AP / Scanpix
Казино всегда выигрывает? «Нет, я отыграюсь!». Откуда взялось столько безумных (рубящих, так сказать, с ПЛЕЧА) трейдеров?
«Отнять и поделить?». С Гуглом так не пройдет! Компания выиграла антимонопольный суд и заныкала браузер.
Трусишки зайки серенькие! Цены на золото на максимуме.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 01.09.25, 16:44
Вкус биржи: Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит!
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым покричали: «Ты что творишь, Трамп?!», в десятый раз подождали обвала (пока рынки обновляют максимумы) и поспорили об искусственном интеллекте. Но тут случился ОН! Отчет главной компании мира!
Mнения
  • 05.09.25, 16:16
Делов-то: минобороны косипорит от души. Куда пропали десятки миллионов евро?
«Ты заплатило мне два раза, “я хочу!” – сказало ты». Министерство обороны переплатило десятки миллионов евро за вооружения на радость правительства США. Из-за бардака и нерасторопности Эстония не досчиталась 80 миллионов евро.
Новости
  • 02.07.25, 10:43
Lufthansa получила разрешение на покупку доли в airBaltic
Немецкий антимонопольный орган разрешил Lufthansa приобрести миноритарную долю в размере 10% в латвийской авиакомпании airBaltic.
Биржа
  • 09.09.25, 16:26
Скрытые победители финской биржи: аналитики видят потенциал в отношении 14 акций
На Хельсинкской бирже по результатам второго квартала нашлось более десятка акций, чья стоимость и перспективы дают аналитикам повод рекомендовать их к покупке.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
2
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
3
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
4
ТОП
  • 09.09.25, 06:00
Предприниматель из ТОПа богачей: государство не защищает ни бизнес, ни бедняков
5
Новости
  • 05.09.25, 08:53
Таллинн не торопится: вместо грандиозных замыслов – кусты и водопроводные краны
«Все началось с большим размахом, а потом выяснилось, что денег нет»
6
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша

Последние новости

Новости
  • 10.09.25, 16:55
Разочарование фермеров: урожай зерновых оказался ниже ожиданий, а цены продолжают падать
Новости
  • 10.09.25, 16:42
Следы биржевого скандала Enefit Green ведут в Eesti Energia
Подсказка
  • 10.09.25, 16:00
Выплата члену правления: не важно, за что получил деньги – налоги платить обязан
ТОП
  • 10.09.25, 15:56
Из ТОПа самых богатых выбыло несколько успешных предпринимателей
Биржа
  • 10.09.25, 15:50
Novo Nordisk сокращает тысячи рабочих мест
Биржа
  • 10.09.25, 15:24
Вкус биржи: казино всегда выигрывает? «Нет, я отыграюсь!» Трейдеры сошли с ума
Новости
  • 10.09.25, 14:37
Правительство ставит цель сделать стоимость электроэнергии конкурентоспособной
Новости
  • 10.09.25, 13:51
Победитель ТОПа богачей: на Лондонской бирже нас опережает лишь Rolls-Royce

Сейчас в фокусе

В этом году в список богатейших людей Эстонии вошла восьмилетняя девочка, причем это не первое ее попадание в ТОП. Фото иллюстративное.
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
Группе компаний Kaubakeskus OÜ принадлежит в том числе здание таллиннского ресторана Peppersack.
ТОП
  • 09.09.25, 06:00
Предприниматель из ТОПа богачей: государство не защищает ни бизнес, ни бедняков
Шесть лет назад на заводе американского производителя оружия LMT Defence собралась представительная делегация, чтобы подписать контракт о поставке Эстонии автоматического оружия. На фото на переднем плане – тогдашний посол Эстонии в США Йонатан Всевиов, участвовавший в мероприятии.
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
ТОП
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет, руководитель Mantreco Яак Лыхмус (в центре) и директор парка Кадриорг Айн Ярве на церемонии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 09.09.25, 13:51
Уголовное расследование: на уходе Enefit Green с биржи могли заработать
Деловой партнер упрекнул Хендрика Норманна в том, что после производства сериала тот совсем пропал. «Было бы приятно хотя бы видеть, что человек жив и здоров», – сказал Александер Отс.
Новости
  • 08.09.25, 17:49
«Любовь» обошлась дорого. Кинематографисты достигли компромисса с LHV
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025