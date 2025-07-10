Общая капитализация крипторынка растет. Биткоин обновил рекорд

Общая капитализация крипторынка выросла в июне на 2,6%. Рост произошел даже несмотря на снижение цен, вызванное напряженностью на Ближнем Востоке. Биткоин при этом устанавливает новые рекорды.
- Недавно в Лас-Вегасе (США) прошла биткоин-конференция, одним из спикеров на которой был вице-президент США Джей Ди Ванс.
- Foto: AFP/Scanix
Крупнейшая криптовалюта в мире, биткоин, подорожала за июнь на 3,9%, увеличив свою рыночную долю до 65% – это самый высокий показатель с начала 2021 года. Согласно июньскому обзору Binance Research, инвесторы предпочитали биткоин как относительно стабильный и ликвидный класс активов в условиях нестабильной экономики.
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