Finnair инвестирует 2,5 млрд евро в течение четырех лет

KM Content Marketing 13.11.25, 15:01

Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.