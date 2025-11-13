Finnair инвестирует 2,5 млрд евро в течение четырех лет

В течение своего стратегического периода Finnair также планирует инвестировать в дополнительные услуги, возможности розничной торговли и свою программу лояльности.
Авиакомпания представила свои финансовые цели на 2026-2029 годы. Finnair нацелена на рост прибыли и намерена в течение следующих четырех лет инвестировать 2-2,5 млрд евро в обновление парка самолетов, летающих на коротких расстояниях.
