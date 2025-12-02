Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%297,21
  • OMX Riga0,36%927,81
  • OMX Tallinn−0,17%1 945,78
  • OMX Vilnius−0,06%1 284,88
  • S&P 5000,00%6 812,63
  • DOW 300,00%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,15%9 717,04
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,17
  • 02.12.25, 13:41

Аналитик – о волатильности биткоина: если дрожат колени, этот класс активов не для вас

По словам предпринимателя и инвестора Ристо Россара, инвестирование в биткоин требует выдержки и четкого понимания рыночной логики.
Предприниматель и инвестор Ристо Россар.
  • Предприниматель и инвестор Ристо Россар.
  • Foto: Eiko Kink
«Если в такой ситуации начинают дрожать коленки и чувствуешь, что не до конца уверен, возможно, нет смысла находиться в этом классе активов. Хуже всего то, что из страха продают дешево, а на эйфории покупают обратно. Это характерный паттерн поведения розничных инвесторов», – сказал Россар.
