Назад 02.12.25, 13:41 Аналитик – о волатильности биткоина: если дрожат колени, этот класс активов не для вас По словам предпринимателя и инвестора Ристо Россара, инвестирование в биткоин требует выдержки и четкого понимания рыночной логики.

Предприниматель и инвестор Ристо Россар.

Foto: Eiko Kink

«Если в такой ситуации начинают дрожать коленки и чувствуешь, что не до конца уверен, возможно, нет смысла находиться в этом классе активов. Хуже всего то, что из страха продают дешево, а на эйфории покупают обратно. Это характерный паттерн поведения розничных инвесторов», – сказал Россар.