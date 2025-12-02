Аналитик – о волатильности биткоина: если дрожат колени, этот класс активов не для вас

По словам предпринимателя и инвестора Ристо Россара, инвестирование в биткоин требует выдержки и четкого понимания рыночной логики.
- Предприниматель и инвестор Ристо Россар.
- Foto: Eiko Kink
«Если в такой ситуации начинают дрожать коленки и чувствуешь, что не до конца уверен, возможно, нет смысла находиться в этом классе активов. Хуже всего то, что из страха продают дешево, а на эйфории покупают обратно. Это характерный паттерн поведения розничных инвесторов», – сказал Россар.
Неделя стабилизации биткоина подошла к концу. Утром в понедельник криптовалюта вновь упала, а крупный держатель биткоина заявил о возможной продаже части позиции.
В ноябре стоимость биткоина упала почти на 23%, что является худшим результатом с июня 2022 года, передает Bloomberg
В октябре стоимость биткоина поднималась выше 126 000 долларов, но теперь она почти на четверть ниже.
