Вкус биржи: Чип и Дэйл спешат на помощь. Just Sell It?

Речь не о микроЧипах (хотя куда ж без споров об Искусственном Хайпе…). Почему Nike уныло падает уже на протяжении лет? И при чем тут, черт возьми, Apple?
- Слишком. Часто. Медведь стучится в двери
- Foto: GoodFon
Секрет успеха? Перемани сотрудника! Китайцы намерены разбить европейскую монополию за какие-то несчастные 5 лет. Продолжайте регулировать кривизну огурцов, господа!
Волна домохозяек? Если Cash is King, то кто же тогда Королева?
И ты, Белоснежка! Disney присоединился к хайпу и влил миллиард долларов в OpenAI. Теперь Скрудж Макдак будет генеративным?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым возмутились вмешательством коммуняк в хорошо работающий инновационный бизнес, констатировали бракованную инфляцию.
В последнем в 2025 году выпуске подкаста «Делов-то» подводим итоги недели и всего года: ЕС смягчает «зеленую» политику, в Ида-Вирумаа профтехи готовят экстренные курсы эстонского, а Украине все-таки дадут новый беспроцентный кредит. Правда, не за счет российских активов.
