Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,75%307,61
  • OMX Riga−0,54%925,39
  • OMX Tallinn0,86%2 032,79
  • OMX Vilnius0,69%1 332,49
  • S&P 5000,00%6 929,94
  • DOW 300,00%48 710,97
  • Nasdaq −0,09%23 593,1
  • FTSE 1000,07%9 877,28
  • Nikkei 225−0,44%50 526,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,61
  • 29.12.25, 10:42

Вкус биржи: Чип и Дэйл спешат на помощь. Just Sell It?

Речь не о микроЧипах (хотя куда ж без споров об Искусственном Хайпе…). Почему Nike уныло падает уже на протяжении лет? И при чем тут, черт возьми, Apple?
Слишком. Часто. Медведь стучится в двери
  • Слишком. Часто. Медведь стучится в двери
  • Foto: GoodFon
Секрет успеха? Перемани сотрудника! Китайцы намерены разбить европейскую монополию за какие-то несчастные 5 лет. Продолжайте регулировать кривизну огурцов, господа!
Волна домохозяек? Если Cash is King, то кто же тогда Королева?
И ты, Белоснежка! Disney присоединился к хайпу и влил миллиард долларов в OpenAI. Теперь Скрудж Макдак будет генеративным?

Похожие статьи

Биржа
  • 20.12.25, 06:00
Вкус биржи: коммунисты разваливают хорошо работающий бизнес
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым возмутились вмешательством коммуняк в хорошо работающий инновационный бизнес, констатировали бракованную инфляцию.
Mнения
  • 19.12.25, 16:31
Делов-то: в профтехи Ида-Виру пришли безъязыкие, «зеленые» и Трамп сдали назад, США греются в ИИ-джакузи
В последнем в 2025 году выпуске подкаста «Делов-то» подводим итоги недели и всего года: ЕС смягчает «зеленую» политику, в Ида-Вирумаа профтехи готовят экстренные курсы эстонского, а Украине все-таки дадут новый беспроцентный кредит. Правда, не за счет российских активов.
  • KM
Самые читаемые

1
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо
2
ТОП
  • 26.12.25, 14:02
ТОП экспедиторских компаний: ушедшая в историю Schenker в последний раз поднялась на пьедестал
3
Новости
  • 24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
4
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
5
Новости
  • 28.12.25, 12:51
Кирьянен раскритиковал политиков: если бы предприниматели вам доверяли, экономика начала бы расти
6
Биржа
  • 28.12.25, 16:39
Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности

Последние новости

Новости
  • 29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
Новости
  • 29.12.25, 14:45
Зеленский попросил Трампа о гарантиях безопасности на 30-50 лет
Новости
  • 29.12.25, 13:51
Малый производитель с Хийумаа: прибыль стала крайне скромной, но повышать цены уже невозможно
Новости
  • 29.12.25, 12:59
Цахкна: только ужесточение давления заставит Россию отнестись к переговорам всерьез
Биржа
  • 29.12.25, 12:19
Коппель – о рынках: если у вас возникло «пуленепробиваемое» чувство, сделайте глоток воды и оглянитесь на историю
Новости
  • 29.12.25, 11:34
Глава внешней разведки Эстонии: у России сейчас нет намерений нападать на страны Балтии
Mнения
  • 29.12.25, 11:00
Иммунитет от кризиса: конца света не будет
Биржа
  • 29.12.25, 10:52
Контракты Merko на 600 млн евро застряли из‑за жалобы

Сейчас в фокусе

«Эстония — маленькая и относительно хорошо дигитализированная страна. Мы должны быть смелым примером того, как можно быстро и в большом количестве убрать тормоза с экономики. И делать это по-настоящему, а не только рассуждая об этом в телевизионных ток-шоу и газетных статьях», – считает Кирьянен.
Новости
  • 28.12.25, 12:51
Кирьянен раскритиковал политиков: если бы предприниматели вам доверяли, экономика начала бы расти
Работающий ассистентом преподавателя в экономической школе Стерна в Нью-Йорке доктор Тоомас Лааритс показал одну из гордостей своего кабинета — 100-летнюю облигацию.
Биржа
  • 28.12.25, 16:39
Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности
Президент России Владимир Путин.
Новости
  • 28.12.25, 12:00
Путин заявил о готовности добиваться целей в Украине силовым путем
Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс не ожидает значительного роста в следующем году, а делает ставку на стабильность. «Мы достигли почти общенационального охвата, за счет регионального расширения роста уже не будет», — пояснила она.
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
Несколько связанных с искусственным интеллектом акций также входят в число бумаг с наибольшим потенциалом роста. Среди них есть несколько акций «большой семерки», в отношении которых ожидается рост цен.
Биржа
  • 25.12.25, 16:24
Что покупают аналитики: ценовые ориентиры S&P 500 не исключают масштабного ралли
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Новости
  • 28.12.25, 13:28
Уускюла: Эстонии лучше всего подошел бы небольшой рост цен на недвижимость
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 27.12.25, 12:16
ТОП: девелоперы с самым крупным оборотом за последние четыре квартала
