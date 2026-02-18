Moody’s сохранило текущий суверенный рейтинг Эстонии

Некоторые предприниматели опасаются, что с окончанием войны в Украине нас ждёт очередной многократный рост цен, другие считают, что до катастрофы дело не дойдёт. Однако очевидно, что эта крайне позитивная новость повлечет за собой напряженность на строительном рынке.