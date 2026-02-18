Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%318,22
  • OMX Riga−0,34%904,44
  • OMX Tallinn0,16%2 079,89
  • OMX Vilnius0,31%1 411,05
  • S&P 5000,1%6 843,22
  • DOW 300,07%49 533,19
  • Nasdaq 0,14%22 578,39
  • FTSE 1001,03%10 664,49
  • Nikkei 2251,02%57 143,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  18.02.26, 11:23

Moody’s сохранило текущий суверенный рейтинг Эстонии

Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Эстонии на прежнем уровне A1 со стабильным прогнозом.
На перспективы суверенного кредитного рейтинга Эстонии в значительной степени влияют геополитика и безопасность. На фото – военнослужащие Сил обороны Эстонии в городке Тапа.
  • На перспективы суверенного кредитного рейтинга Эстонии в значительной степени влияют геополитика и безопасность. На фото – военнослужащие Сил обороны Эстонии в городке Тапа.
  • Foto: Liis Treimann
Новости
  • 17.02.26, 13:46
Исследователь политики безопасности: НАТО распадается
Профессор Оле Вевер, международно признанный датский исследователь политики безопасности, считает, что НАТО распадается в результате естественных процессов и, возможно, уже по сути «мертва».
Новости
  • 13.02.26, 10:47
Европа впервые после холодной войны обсуждает роль ядерного вооружения
Европейцы впервые после окончания холодной войны обсуждают, как выработать собственное ядерное сдерживание, сообщили источники Bloomberg.
Новости
  • 28.01.26, 14:30
Каллас: отдаление США от Европы не является временным
Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявила в своей ежегодной речи в Европейском оборонном агентстве, что ни одна великая держава не выжила без военной мощи.
Эпицентр
  • 28.05.25, 09:00
Конец войны в Украине принесет строительному рынку рост цен и напряженность
Некоторые предприниматели опасаются, что с окончанием войны в Украине нас ждёт очередной многократный рост цен, другие считают, что до катастрофы дело не дойдёт. Однако очевидно, что эта крайне позитивная новость повлечет за собой напряженность на строительном рынке.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

1
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
2
ТОП
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
3
Новости
  • 17.02.26, 08:36
«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»
Сомнения в выгоде профобразования возмущают промышленников
4
Новости
  • 16.02.26, 19:11
Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды
5
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
6
Инвестор Тоомас
  • 16.02.26, 18:07
Инвестор Тоомас: очередной труп на альтернативном рынке, или почему я больше не ищу роста на домашней бирже

Новости
  • 18.02.26, 12:48
Цахкна: Эстония не против размещения ядерного оружия
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
Биржа
  • 18.02.26, 11:57
Kauppalehti: Tallink начинает переговоры о сокращениях в Финляндии
Новости
  • 18.02.26, 11:23
Moody’s сохранило текущий суверенный рейтинг Эстонии
Эпицентр
  • 18.02.26, 11:15
18 лет, 8 ролей, 13 стран. Эстонка вошла в число самых влиятельных топ-менеджеров Северных стран
Биржа
  • 18.02.26, 10:33
Конец года принес Hepsor убыток
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено

ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
ТОП
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu
Кто же тогда будет выполнять эту работу, если государство своими реформами вообще оттолкнет молодежь от профтехучилищ, спрашивает крупный собственник Radius Machining Вельо Коннимойс.
Новости
  • 17.02.26, 08:36
«Многие офисные работники с магистерской степенью о такой зарплате могут только мечтать»
Сомнения в выгоде профобразования возмущают промышленников
Игорь Кинг, который, по его словам, находился в Дубае, получил от судьи выговор за то, что не явился в Харьюский уездный суд и участвовал в заседании по видеосвязи.
Новости
  • 16.02.26, 19:11
Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды
Когда ветер не дует, а импортного электричества недостаточно, на помощь приходит сланцевое. Однако электричество, производимое сланцевой электростанцией Аувере (на фото), дорогое – из-за высокой цены на квоты на выбросы CO2. Это и стало одной причиной возросших цен на электричество за январь. Еврокомиссия задумалась над тем, чтобы изменить систему торговлю квотами.
Новости
  • 17.02.26, 06:00
Как сделать энергорынок более предсказуемым: скопировать у Китая или улавливать выбросы от сланца?
Компания E-Piim Tootmine, управляющая заводом по производству E-Piim в Пайде, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве, поскольку попытки найти решение проблем с ликвидностью зашли в тупик.
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
Протестный марш датских ветеранов после слов Дональда Трампа о том, что от союзников в Афганистане не было никакого толку.
Новости
  • 17.02.26, 13:46
Исследователь политики безопасности: НАТО распадается
На альтернативный рынок First North Таллиннской биржи в апреле 2022 года вышел стартап в сфере спортивных технологий Robus Group. На фото – основатель и генеральный директор Микк-Алвар Олле (справа).
Инвестор Тоомас
  • 16.02.26, 18:07
Инвестор Тоомас: очередной труп на альтернативном рынке, или почему я больше не ищу роста на домашней бирже
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

