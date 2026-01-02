Назад 02.01.26, 15:25 Делов-то: кто выпил всю воду в новогоднюю ночь, были ли дроны на Валдае и может ли стать президентом вложившийся в Erial? В первом выпуске подкаста, вышедшем в новом году, журналисты ДВ ломали копья, обсуждая внешнюю политику, и хихикали, обсуждая внутреннюю.

Если в кране нет воды – значит, вы клиент Tallinna Vesi.

Foto: Алена Ценно

Столица просидела без воды всю новогоднюю ночь: экстренные обстоятельства, в северных широтах внезапно наступила зима. Но как же тарифы, которые повышались ради вящей надежности водоканала? Что это говорит о нашей кризисной готовности?

Аналитики говорят о переустройстве мирового порядка, отчетливо проявившемся в прошлом году. Тем временем на фоне мирных переговоров по Украине некие дроны якобы пытались атаковать резиденцию Путина, и теперь российские пропагандисты на все лады повторяют «не забудем, не простим». Идет ли речь об инсценировке, понадобившейся Кремлю, чтобы выйти из переговоров? В каком состоянии сейчас находится российская экономика? Как на происходящее вокруг мирных переговоров смотрит член парламентской комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд?

Какие из экономических решений Эстонии прошлого года будут особенно важны для 2026-го и оживит ли отмена «налогового горба» потребительский спрос?

Кто для журналистов ДВ стал героем прошлого года? И кто мог бы стать президентом Эстонии, учитывая, что Алар Карис вряд ли будет баллотироваться? О своей готовности баллотироваться уже заявил, например, бывший евродепутат Индрек Таранд и уклончиво говорит об этом евродепутат и бывший министр иностранных дел Урмас Паэт. Президентская гонка уже началась?

Об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» беседовали Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Екатерина Мереминская.